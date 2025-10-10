भूकंप के झटकों से दहशत, 10 घंटे में दूसरी बार कांपी धरती, सुनामी को लेकर जारी हुई चेतावनी

दक्षिणी फिलिपींस में शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जिसकी तीव्रता 6.9 थी. यह वही इलाका है, जहां सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था. अधिकारियों के अनुसार, इस बार भूकंप शाम 7 बजकर 12 मिनट (भारत समयानुसार 4 बजकर 42 मिनट) पर आया है.

इलाके में दूसरी बार यह भूकंप लगभग 10 घंटे से भी कम समय में दोबारा आया, जिसके बाद फिलीपींस के भूकंप विज्ञान कार्यालय ने जानलेवा लहरों के आने की चेतावनी जारी की और तटीय निवासियों से तुरंत दूसरे स्थानों पर जाने या दूर अंतर्देशीय क्षेत्रों में चले जाने का निवेदन किया.

300 भूकंप झटकों में सबसे तेज झटका

फिलीपींस में भूकंप का यह झटका अब तक दर्ज किए गए करीब 300 झटकों में सबसे तेज था. यह आफ्टरशॉक मुख्य भूकंप के 10 घंटे के अंदर आया. पहले आए भूकंप में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है. यह जमीन के नीचे मौजूद एक फॉल्ट (दरार) में हलचल की वजह से आया, जिसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी.

प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (होनोलूलू) ने बताया है कि भूकंप के केंद्र से करीब 300 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में खतरनाक लहरें (सुनामी) उठने की आशंका है. कहा गया है कि फिलीपींस के कुछ तटीय इलाकों में सामान्य ज्वार से 3 मीटर (10 फीट) तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इंडोनेशिया व पलाऊ में इससे छोटी लहरें भी संभव हैं.

बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की अपील



नागरिक सुरक्षा कार्यालय के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बर्नार्डो राफाएलिटो एलेजांद्रो IV ने चेतावनी दी कि दावाओ ओरिएंटल से लगे 6 तटीय प्रांतों में भूकंप आने के दो घंटे के भीतर सुनामी की लहरें टकरा सकती हैं. उन्होंने लोगों से तुरंत ऊंचाई वाली जगहों पर जाने या तटीय क्षेत्रों से दूर अंदर की ओर चले जाने की अपील की है.

एलेजांद्रो ने एक वीडियो न्यूज ब्रीफिंग में कहा, 'बंदरगाहों में और तटीय क्षेत्रों में नावों के मालिकों को अपनी नावों को सुरक्षित रखना चाहिए और तटों से दूर चले जाना चाहिए.' फिलीपींस अभी भी 30 सितंबर को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप से उबर रहा है, जिसमें कम से कम 74 लोग मारे गए थे और मध्य सेबू प्रांत, खासकर बोगो शहर और आसपास के कस्बों में हजारों लोग विस्थापित हुए थे.

