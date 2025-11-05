मध्य फिलीपींस (Philippines) में तूफान कालमेगी (Typhoon Kalmaegi) ने भारी तबाही मचाई है. अधिकारियों के अनुसार, अब तक कम से कम 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग लापता हैं. ज्यादातर मौतें भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुईं. कई इलाकों में लोगों के घर बह गए, गाड़ियां पानी में डूब गई और दर्जनों परिवार अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर पहुंच गए.

तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका मध्य फिलीपींस है, जो कुछ समय पहले एक घातक भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहा था. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है.

राहत मिशन में हेलीकॉप्टर हादसा, 6 सैनिकों की मौत

इस बीच एक अलग घटना में फिलीपींस वायु सेना (Philippine Air Force) का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार (4 नवंबर 2025) को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा अगुसन डेल सुर प्रांत (Agusan del Sur) में हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. यह हेलीकॉप्टर तूफान प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता और राहत सामग्री पहुंचाने के मिशन पर था. सेना ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

तेज हवाओं से पलावन में भारी नुकसान

मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान कालमेगी तड़के बुधवार (5 नवंबर 2025) सुबह पलावन प्रांत (Palawan Province) के लिनापाकन (Linapacan) इलाके से गुजरा. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि तेज झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचे. तूफान से सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं और बिजली आपूर्ति ठप हो गई. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि यह तूफान अब दक्षिण चीन सागर (South China Sea) की ओर बढ़ रहा है.

राहत-बचाव जारी

सरकार और सेना की टीमें प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही हैं. खाना-पानी और दवाइयां पहुंचाने के लिए नौसेना के जहाजों और हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भूस्खलन (Landslide) का खतरा बना हुआ है.

