आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा

अमेरिका के केंटकी राज्य में मंगलवार (4 नवंबर) शाम एक बड़ा विमान हादसा हो गया. पार्सल सर्विस कंपनी UPS का एक मालवाहक विमान लुइसविल शहर के मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जानकारी के मुताबिक, UPS फ्लाइट 2976 ने करीब शाम 5 बजे उड़ान भरी थी और हवाई (Hawaii) के लिए रवाना हुई थी, लेकिन टेकऑफ के तुरंत बाद ही यह MD-11 कार्गो विमान हादसे का शिकार हो गया.

विमान में तीन क्रू मेंबर थे सवार

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि विमान के गिरते ही नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने जांच की जिम्मेदारी संभाल ली है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, विमान में तीन क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन अभी तक किसी की मौत या गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है.

दुर्घटना स्थल से उठा घना काला धुआं

UPS की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राहत दल मौके पर पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य जारी है. वहीं, लुइसविल मेट्रो पुलिस और कई एजेंसियों ने एयरपोर्ट के पास के इलाके को घेर लिया है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दुर्घटना स्थल से घना काला धुआं उठता हुआ दिखा, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई.

मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट UPS का सबसे बड़ा हब

लुइसविल का मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट UPS का सबसे बड़ा वैश्विक हब (Worldport) है, जो लगभग 50 लाख वर्ग फीट में फैला है. यहां रोजाना 12,000 से अधिक कर्मचारी करीब 20 लाख पार्सल प्रोसेस करते हैं. इसी वजह से यह हादसा UPS के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है.

पुलिस ने जारी किया अलर्ट

पुलिस ने एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में शेल्टर-इन-प्लेस का अलर्ट जारी किया है, यानी स्थानीय लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है. इसके अलावा फर्न वैली और ग्रेड लेन के बीच का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि राहत और जांच कार्य में बाधा न आए.

बताया जा रहा है कि यह विमान MD-11F मॉडल का था, जिसे मूल रूप से McDonnell Douglas कंपनी ने 1991 में बनाया था और बाद में इसका उत्पादन Boeing ने संभाला था. यह मॉडल मुख्यतः कार्गो ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है और इसे UPS, FedEx और Lufthansa Cargo जैसी कंपनियां नियमित रूप से इस्तेमाल करती हैं.

