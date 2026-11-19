दुनिया की तीन बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियों के नेता एक साथ बैठे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में हुई पहली त्रिपक्षीय बैठक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इन तीनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, बल्कि यह भी है कि इनके किसी समझौते का असर दुनिया के बाकी देशों पर कितना पड़ सकता है.

यह बैठक एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई. तीनों नेताओं के एजेंडे में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, ईरान का युद्ध और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल बताए गए हैं. हालांकि, यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की स्थिति स्पष्ट नहीं है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं था.

इस मुलाकात की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है, जब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की व्यवस्था पर चर्चा की थी. लेकिन दोनों बैठकों में एक बड़ा अंतर है. 1945 में तीनों देश युद्ध में सहयोगी थे, जबकि आज अमेरिका, रूस और चीन कई अहम मुद्दों पर एक-दूसरे के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं.

परमाणु हथियारों पर समझौता हुआ तो दुनिया को क्या फायदा होगा?

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परमाणु हथियारों पर नियंत्रण है. अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं. चीन का परमाणु शस्त्रागार इन दोनों से छोटा है, लेकिन उसका विस्तार जारी है.

फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच आखिरी प्रमुख द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट समाप्त हो गया. इस समझौते के खत्म होने के बाद दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर लागू कानूनी सीमाएं भी समाप्त हो गईं.

ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में होने वाले किसी परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते में चीन को भी शामिल किया जाए. लेकिन बीजिंग इस विचार को लेकर उत्साहित नहीं है. चीन का तर्क रहा है कि उसका परमाणु शस्त्रागार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है, इसलिए तीनों पर एक जैसे प्रतिबंध लागू करना उचित नहीं होगा.

अगर तीनों देश परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने, गलतफहमी से होने वाले हमले रोकने और सैन्य संवाद के लिए कोई व्यवस्था तैयार करते हैं, तो इससे दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.

लेकिन अगर बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंचती, तो परमाणु हथियारों की होड़ और तेज हो सकती है. इसका असर सिर्फ इन तीन देशों पर नहीं, बल्कि भारत, यूरोप और एशिया के दूसरे देशों की सुरक्षा पर भी पड़ेगा.

ईरान युद्ध पर बातचीत से तेल की कीमतों को राहत मिलेगी?

ईरान का मुद्दा भी इस बैठक के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है.

चीन के लिए ईरान आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. चीन ईरान का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार भी है. रूस के भी ईरान के साथ राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं. ऐसे में ट्रंप के लिए पुतिन और जिनपिंग के साथ बातचीत करना ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाने का एक रास्ता हो सकता है.

अगर तीनों देश ईरान से जुड़े तनाव को कम करने और बातचीत का रास्ता खोलने में सफल होते हैं, तो इसका फायदा पूरी दुनिया को मिल सकता है.

भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा. पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है और कीमतों में उछाल आ सकता है. इससे भारत का आयात बिल, महंगाई और परिवहन लागत बढ़ सकती है.

लेकिन अगर तीनों देशों के बीच ईरान को लेकर सहमति नहीं बनती, तो संघर्ष लंबा खिंच सकता है. इसका असर तेल, गैस, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा?

यूक्रेन युद्ध को लेकर भी इस बैठक पर दुनिया की नजर है. रूस चाहता है कि युद्ध के समाधान में उसकी सुरक्षा संबंधी मांगों और रणनीतिक हितों को महत्व दिया जाए. वहीं अमेरिका युद्ध समाप्त कराने के लिए रूस के साथ बातचीत की कोशिश करता रहा है.

चीन की स्थिति अलग है. वह रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी पूरी तरह खराब नहीं करना चाहता.

इसलिए तीनों नेताओं की बैठक से यूक्रेन युद्ध पर किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना फिलहाल जल्दबाजी होगी. खास बात यह है कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों की चिंता है कि कहीं उनके भविष्य से जुड़े फैसले उनकी भागीदारी के बिना न किए जाएं.

अगर अमेरिका और रूस के बीच युद्धविराम या शांति वार्ता का रास्ता खुलता है, तो यूरोप में सुरक्षा संबंधी तनाव कम हो सकता है. खाद्यान्न, ऊर्जा और वैश्विक व्यापार को भी राहत मिल सकती है.

लेकिन यूक्रेन की सहमति के बिना कोई समझौता थोपने की कोशिश हुई तो इससे यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है.

दुनिया की अर्थव्यवस्था और तकनीक पर क्या असर होगा?

अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हैं. दोनों के बीच व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुर्लभ खनिजों को लेकर प्रतिस्पर्धा है.

चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण और आधुनिक तकनीक में होता है.

दूसरी ओर अमेरिका के पास अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक और चिप निर्माण से जुड़ी कंपनियों का बड़ा प्रभाव है. चीन को उन्नत AI चिप्स तक पहुंच सीमित करने के लिए अमेरिका कई नियम लागू कर चुका है.

अगर ट्रंप और जिनपिंग के बीच व्यापारिक तनाव कम करने पर सहमति बनती है, तो वैश्विक कंपनियों और निवेशकों को राहत मिल सकती है. सप्लाई चेन में अनिश्चितता कम होगी और कई उद्योगों को फायदा हो सकता है.

लेकिन अगर दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और बढ़ती है, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था दो अलग-अलग तकनीकी खेमों में बंट सकती है. इससे छोटे और विकासशील देशों के सामने किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव भी बढ़ सकता है.

भारत के लिए इस बैठक के क्या मायने हैं?

भारत के लिए यह बैठक कई कारणों से महत्वपूर्ण है. रूस भारत का पुराना रक्षा और ऊर्जा साझेदार है. चीन के साथ भारत का सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी है. वहीं अमेरिका के साथ भारत के व्यापार, रक्षा और तकनीकी संबंध पिछले वर्षों में मजबूत हुए हैं.

अगर अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई प्रगति होती है, तो भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण लगने वाले प्रतिबंधों या आर्थिक दबाव का स्वरूप बदल सकता है. भारत के लिए रूस से ऊर्जा और रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण है.

दूसरी ओर, अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक समझौता होता है, तो भारत के लिए वैश्विक सप्लाई चेन में अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा हो सकती हैं. चीन को लेकर अमेरिकी नीति में नरमी आने पर भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की प्राथमिकताओं पर भी असर पड़ सकता है.

भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीनों शक्तियां एशिया में अपने हितों को लेकर कोई ऐसी समझ बनाती हैं, जिसका असर भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता पर पड़े.

क्या दुनिया का नया शक्ति संतुलन बनने जा रहा है?

इस बैठक को दुनिया की व्यवस्था बदलने वाला ऐतिहासिक मोड़ कहना अभी जल्दबाजी होगी. अमेरिका, रूस और चीन के हित कई मुद्दों पर एक-दूसरे से टकराते हैं. अमेरिका चीन को अपना आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्वी मानता है, रूस पश्चिमी देशों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को लेकर टकराव में है और चीन अपनी वैश्विक भूमिका बढ़ाना चाहता है.

तीनों नेताओं की मुलाकात का प्रतीकात्मक महत्व जरूर है. इससे यह संदेश जाता है कि वैश्विक संकटों पर बातचीत के लिए बड़ी शक्तियां एक मंच पर आ सकती हैं.

दुनिया के लिए इस बैठक का फायदा तभी होगा, जब इससे परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, युद्धों को समाप्त करने, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक स्थिरता की दिशा में ठोस नतीजे निकलें. लेकिन नुकसान की आशंका तब बढ़ेगी, जब तीनों शक्तियां अपने हितों के लिए छोटे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को नजरअंदाज करने लगें.

फिलहाल इस बै