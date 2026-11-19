चीन के शेनझेन में एपीईसी शिखर सम्मेलन में दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, चीन और रूस साथ आए हैं.डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक में ट्रंप ने टैरिफ से लेकर दोनों देशों की दोस्ती तक को लेकर कई बात कीं.

ट्रंप ने कहा, ''होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के मामलों में अमेरिका और चीन के हित एक जैसे हैं. हम इन दोनों मुद्दों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. मैं शी जिनपिंग के साथ सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा करूंगा, जिसमें फेंटेनाइल संकट को खत्म करना भी शामिल है.''

टैरिफ निष्पक्ष तरीके से तय किया

ट्रंप ने कहा, ''हमने टैरिफ (शुल्क) को बहुत निष्पक्ष तरीके से तय किया.दोनों पक्षों ने अच्छा काम किया है.हमारे किसानों को काफी फायदा हुआ है, लेकिन मैं उनके लिए आपसे कुछ और भी चाहूंगा. चीन में बहुत बड़ी मांग है और हम उसे पूरा कर सकते हैं. व्यापार से लेकर निवेश तक और क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर विश्व शांति तक, अमेरिका और चीन ने हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व किया है.दुनिया में कोई और ऐसा नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं.''

''कुछ लोगों को हमसे परेशानी है''

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''दोनों देश मजबूत हैं और मुझे विश्वास है कि चीन आगे भी मजबूत बना रहेगा. राष्ट्रपति शी के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत ही बेहतरीन हैं. कुछ लोगों को इससे परेशानी होती है लेकिन मुझे इस बात से बहुत खुशी है. हमारी दोस्ती और मजबूत हो रही है और इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होता है.''

ट्रंप ने की थी जिनपिंग की तारीफ

डोनाल्ड ट्रंप जब समिट में शामिल होने के लिए चीन आए थे तो उनका स्वागत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था. चीन में हुए भव्य स्वागत की ट्रंप ने जमकर तारीफ की. बैठक में संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था, ''आपने शानदार काम किया है और आप एक अद्भुत नेता हैं." उन्होंने कहा, "मैं राष्ट्रपति शी और मैडम पेंग को उनके शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. पिछली रात अविश्वसनीय थी."