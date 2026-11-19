दुनिया की तीन बड़ी ताकतों के नेता फिर से 81 साल बाद एक मंच पर मौजूद है. पिछली बार साल 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की दुनिया की रूपरेखा तय की थी. इस दफा डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के सामने वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर कई बड़े सवाल हैं. क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? ये देखना दिलचस्प होगा.

दुनिया की निगाहें आज चीन के शेनझेन पर टिकी हैं. यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय मुलाकात हो रही है. इस बैठक की तुलना 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस से की जा रही है. वजह साफ है कि दोनों ही बैठकों में दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के नेता एक साथ बैठकर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े सवालों पर चर्चा कर रहे हैं. हालांकि दोनों दौर की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं.

याल्टा में कितने दिन चली थी बैठक?

1945 याल्टा में 8 दिन की बैठक चली थी. उस दौरान ठोस समझौते हुए थे. हालांकि, शेनझेन बैठक के वास्तविक नतीजों के आधार पर ही इसका ऐतिहासिक महत्व तय होगा. दूसरे विश्ययुद्ध के आखिरी चरण में याल्टा अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था पर चर्चा की थी. तब भी दुनिया जंग में थी और जंग खत्म होने के आसार थे. आज भी दुनिया जंग में है और माना जा रहा है जंग अपने आखिरी चरण में है.

1945 में क्या हुआ था?

फरवरी 1945 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन क्रीमिया के याल्टा में मिले थे, तब दूसरा विश्वयुद्ध अपने अंतिम चरण में था. जर्मनी की हार लगभग तय थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप का भविष्य, जर्मनी का प्रशासन, पोलैंड की राजनीतिक व्यवस्था और जापान के खिलाफ सोवियत संघ की भूमिका जैसे बड़े सवाल सामने थे.

सात दिनों तक चली इस बैठक में जर्मनी को कब्जे के क्षेत्रों में बांटने, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की. प्रक्रिया और यूरोप की भावी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सहमतियां बनीं. याल्टा कॉन्फ्रेंस ने युद्ध के बाद की दुनिया की बुनियाद रखने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को लेकर बाद में गंभीर विवाद पैदा हुए और यही मतभेद आगे चलकर कॉल्ड वॉरी की वजह बने.

शेनझेन में परिस्थितियां अलग

81 साल बाद शेनझेन में परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दांव फिर दुनिया हैं. इस बार अमेरिका, चीन और रूस तीनों किसी साझा युद्ध के सहयोगी नहीं, बल्कि अपने-अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के साथ बातचीत की मेज पर हैं. ट्रंप के सामने परमाणु हथियारों में कटौती और ईरान युद्ध का मुद्दा है. पुतिन के लिए अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार, यूक्रेन युद्ध और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध महत्वपूर्ण हैं. शी जिनपिंग की प्राथमिकता चीन की वैश्विक भूमिका, अमेरिकी टैरिफ, तकनीकी प्रतिबंध और व्यापारिक हित हैं.

शेनझेन बैठक का बड़ा पहलू क्या होने वाला है?

इस बैठक का एक बड़ा पहलू परमाणु हथियारों का नियंत्रण भी है. अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है. ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में परमाणु हथियारों पर किसी नई व्यवस्था में चीन भी शामिल हो, लेकिन बीजिंग का परमाणु शस्त्रागार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है. ऐसे में चीन को बराबर की शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा.

याल्टा और शेनझेन के बीच बड़ा अंतर

याल्टा और शेनझेन के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि 1945 की बैठक में ब्रिटेन शामिल था, जबकि आज उसकी जगह चीन वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में है. वहीं यूक्रेन, यूरोप और ईरान जैसे पक्षों का भविष्य भी इन तीन नेताओं की बातचीत से प्रभावित हो सकता है, जबकि वे इस मेज पर मौजूद नहीं हैं. फिलहाल इस बैठक को नई याल्टा कॉन्फ्रेंस कहना जल्दबाजी होगी.

याल्टा में युद्ध के बाद की व्यवस्था पर ठोस समझौते हुए थे, जबकि शेनझेन में तीनों नेताओं के हितों और प्राथमिकताओं में बड़े मतभेद हैं. असली सवाल यह नहीं है कि तीनों नेता साथ बैठे हैं, बल्कि यह है कि क्या वे अपनी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दुनिया के भविष्य को लेकर कोई साझा रास्ता निकाल पाएंगे.