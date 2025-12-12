हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकमरे में बैठ नाखून चबाते रहे... 40 मिनट इंतजार के बाद गेट क्रैश कर पुतिन से मिलने पहुंचे शहबाज, Video

कमरे में बैठ नाखून चबाते रहे... 40 मिनट इंतजार के बाद गेट क्रैश कर पुतिन से मिलने पहुंचे शहबाज, Video

Putin Shehbaz Sharif Meeting: करीब 40 मिनट तक पुतिन का इंतजार करने के बाद शहबाज शरीफ ने तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन की मीटिंग में घुसकर रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी हरकतों से एक बार फिर अपने मुल्क की बेइज्जती कराई है. शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में चल रही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यहां पहुंचे हुए हैं. शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति को उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी. यही वजह है कि पुतिन ने शहबाज को करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया.

'एर्दोगन की मीटिंग में घुसकर पुतिन से मिले शहबाज'

करीब 40 मिनट तक पुतिन का इंतजार करने के बाद शहबाज शरीफ ने तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन की मीटिंग में घुसकर रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की. गेट क्रैश का मतलब होता है बिना निमंत्रण के किसी पार्टी, कार्यक्रम या जगह में घुस जाना या शामिल हो जाना. इसे अनौपचारिक व्यवहार माना जाता है.

तुर्कमेनिस्तान में चल रही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पुतिन और शहबाज दोनों शिरकत कर रहे हैं. फोटो ऑप्स के दौरान भी पुतिन ने पहले शहबाज को नजरअंदाज कर दिया था. शहबाज की पोजीशन जबकि पुतिन के ठीक पीछे थी. बाद में पुतिन और शहबाज के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होनी थी. इसके लिए शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार करना पडा क्योंकि पुतिन और एर्दोगन की मीटिंग चल रही थी.

कई बार पुतिन कर चुके हैं शहबाज को इग्नोर

ऐसा पहली बार नहीं है जब पुतिन ने शहबाज को इग्नोर किया है. अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी पुतिन ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया था. बाद में शहबाज को पुतिन से कहना पड़ा कि भले ही आपके भारत से मजबूत संबंध हैं, लेकिन हम भी आपसे संबंध बनाना चाहते हैं.

तुर्कमेनिस्तान में क्या बोले पुतिन?

तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास मंच के उद्घाटन में पुतिन ने कहा, "आज से ठीक 30 साल पहले 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तुर्कमेनिस्तान की तटस्थता को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी. आज की दुनिया के लिए आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, विकास मॉडल का सम्मान और परंपराओं की रक्षा करना ज्यादा प्रासंगिक है." उन्होंने रूस-तुर्कमेनिस्तान रणनीतिक साझेदारी को मिसाल बताते हुए 2025 में 35 फीसदी ट्रेड, एनर्जी और और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के विस्तार का जिक्र किया.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 07:18 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin Shahbaz Sharif Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

India में Income Inequality का धमाका! 58% कमाई सिर्फ 10% के पास | Paisa Live
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की नई खबरें | KFH
Gujarat News: 6 साल की मासूम के साथ निर्भया जैसा कांड! सन्न कर देगा |ABPLIVE
लूथरा ब्रदर्स की डिपोर्टेशन क्यों... एक्सट्रैडिशन क्यों नहीं? फर्क क्या है? |ABPLIVE
IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
ट्रेंडिंग
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
शिक्षा
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget