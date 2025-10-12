‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की ओर से की गई सीमावर्ती इलाके में की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया की सराहना की.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को अफगानिस्तान की ओर से हाल ही में पाक सीमावर्ती इलाके में की गई उकसावे वाली कार्रवाई की निंदा की है. पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की मजबूत और प्रभावी जवाबी कार्रवाई करने के लिए सराहना करते हुए पाक सेना की देश की सीमाओं की रक्षा के लिए उनके पेशेवर रवैये पर की भी सराहना की.
उन्होंने कहा, ‘हमें अपने सशस्त्र बलों के पेशेवर रवैये पर बहुत गर्व है. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साहसिक नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ अफगानिस्तान की आक्रामकता का दृढ़ता से करारा जवाब दिया बल्कि उनकी कई चौकियों को भी तबाह कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा.’
पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत हाथों में है- शहबाज
पाकिस्तानी पीएम ने कहा, ‘पाकिस्तान की रक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा. हर आक्रामकता का जवाब मजबूती और प्रभावशाली तरीक के साथ दिया जाएगा.’ उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत और सक्षम हाथों में है और देश जानता है कि अपनी धरती के हर इंच की रक्षा कैसे करनी है.’
उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने किसी भी बाहरी आक्रामकता का हमेशा निर्णायक और मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरा देश अपनी सुरक्षा बलों के साथ एकजुट होकर खड़ा है.’
क्रॉस-बॉर्डर टेरेरिज्म पर बोले शहबाज शरीफ
पीएम शहबाज शरीफ ने क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद के मुद्दे को उजागर करते हुए कहा, ‘पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को फितना-तुल-खवारिज और फितना-तुल-हिंदुस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करने के लिए अफगानी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘इन आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान के भीतर मौजूद कुछ तत्वों का समर्थन हासिल है. लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद है कि अंतरिम अफगान सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी संगठन की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए नहीं किया जाएगा.’
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष
अफगानिस्तानी सरकार के मुख्य प्रवक्ता जैबिहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया है. यह कार्रवाई अपने संप्रभु क्षेत्र और एयरस्पेस की सुरक्षा के बार-बार उल्लंघन के जवाब में की है. अफगान सेना ने 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, 58 सैनिक मार गिराए गए हैं और 30 से ज्यादा घायल हैं.’
