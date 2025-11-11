Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के बाहर हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली. इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को हुए इस हमले का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है.

पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी APP के मुताबिक, शहबाज शरीफ ने हमलावरों की निंदा करते हुए उन्हें भारत के समर्थन वाला आतंकी एजेंट कहा. शरीफ ने कहा, ‘ये हमले भारत की ओर से प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी हैं, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को अस्थिर करना है.’ हालांकि भारत कई बार पाकिस्तान के ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर चुका है.

शरीफ ने नहीं दिखाया कोई सबूत

शहबाज शरीफ ने बिना कोई सबूत दिखाए यह भी दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन से संचालित नेटवर्क वाना में बच्चों पर हुए हमले के लिए भी जिम्मेदार है. वह सोमवार (10 नवंबर, 2025) को अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के वाना इलाके में कैडेट कॉलेज के बाहर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे. शरीफ ने इस हमले और दिन में पहले अफगानिस्तान सीमा के पास एक कैडेट कॉलेज पर हुए दूसरे हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है.

इंटर-पार्लियामेंट्री स्पीकर सम्मेलन में बोले शहबाज शरीफ

इस्लामाबाद में आयोजित इंटर-पार्लियामेंट्री स्पीकर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, ‘अफगानिस्तान को यह समझना चाहिए कि स्थायी शांति तभी संभव है जब वह TTP और अपनी जमीन से संचालित अन्य आतंकी संगठनों पर कंट्रोल करे.’

पाकिस्तान सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया. पोस्ट में दावा किया गया, ‘मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को इस्लामाबाद में हुआ आत्मघाती हमला अफगानिस्तान से आया था और इस हमले में भारत का समर्थन भी शामिल था.’

APP के मुताबिक, पीएम शरीफ ने कहा, ‘अफगानिस्तान की जमीन से भारत के संरक्षण में किए जा रहे इन हमलों की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है. ऐसे हमले पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते हैं.’

पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस धमाके की निंदा करते हुए इसे आत्मघाती हमला बताया, जो जिला न्यायिक परिसर के पास हुआ. वहीं, गृह मंत्री मोसिन नकवी ने कहा कि यह विस्फोट दोपहर 12:39 बजे (07:39 GMT) हुआ और उन्होंने पुष्टि की कि यह एक आत्मघाती हमला था. जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में है और यह बम विस्फोट चेतावनी की घंटी थी.

