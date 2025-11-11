पिछली बार कितने सही साबित हुए एग्जिट पोल के नतीजे? जानें सर्वे ने कब-कब चौंकाया

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब लोगों की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई है. थोड़ी देर में सभी टीवी चैनल पर सर्वे एजेंसियां अपना-अपना आंकड़ा जारी करेगी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि राज्य में किसकी सरकार बन सकती है.

पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो यह साबित होता है कि हर बार एग्जिट पोल के आंकड़े रही नहीं होते हैं. कई बार सर्वे के अनुमान और असली नतीजे एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहे हैं. इसके बावजूद चुनाव खत्म होते ही लोगों की निगाहें एग्जिट पोल पर टिक जाती है.