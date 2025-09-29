अगले 24 घंटों में डूब जाएगा पाकिस्तान का ये शहर! मौसम विभाग के अलर्ट से मचा हड़कंप

पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने करवट ले लिया है. पाकिस्तान में 26 जून के बाद से भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हो गए. इस बीच पाकिस्तान के मौसम विभाग (PMD) ने देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली कराची को लेकर चेतावनी जारी की है. PMD ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को कराची के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की भविष्यवाणी की है. इसके साथ अगले हफ्ते सोमवार तक शहर का तापमान बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना भी जताई है.

पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी और पोर्ट सिटी कराची पिछले कुछ सालों में बाढ़ से ग्रस्त हो रही है, जिसके चलते इसका अधिकांश इलाका एक टापू की तरह नजर आता है. इस साल भी कराची में भारी बारिश होने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं.

तेज बारिश के साथ चलेगी धूल की आंधी

पाकिस्तान के मौसम विभाग (PMD) ने कहा कि थारपारकर, उमरकोट्, बदीन, सुजावल, थट्टा, टांडो मोहम्मद खान और हैदराबाद सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है. वहीं, सोमवार और मंगलवार (29-30 सितंबर, 2025) के बीच जमशोरो, मटियारी, मीरपुरखास और संघर में हल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है.

कराची में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति?

PMD के मुताबिक, कराची का मौसम गर्म की उम्मीद है. इस दौरान रविवार को कराची का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो सोमवार से और दो डिग्री बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं, इससे पहले 16 सितंबर की सुबह में कराची शहर में झमाझम बारिश हुई थी.

भारी बारिश के बाद कराची के कई इलाके हो गए थे जलमग्न

पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान का कराची शहर भारी बारिश और आंधी-तूफान से प्रभावित रहा है. इस सितंबर महीने की शुरुआत में 8 से 10 सितंबर को कराची में भारी बारिश हुई. इसके कारण शहर के कई बड़े हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे. दूसरी तरह भारी बारिश के कारण कराची की नदियां में उफान आ गया, इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोग विस्थापित हो गए. जबकि शहर में उफनती गडप नदी में डूबने से कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई.

