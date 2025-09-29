हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा में लिखी प्रस्तावना, कहा- ‘यह मैं दोस्ती की भावना से कर रहा’

PM Modi-Giorgia Meloni: पीएम मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी की लिखी आत्मकथा में प्रस्तावना लिखने को लेकर कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और इसे मैं दोस्ती की भावना से कर रहा हूं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Sep 2025 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडिया प्रोग्राम ‘मन की बात’ के शीर्षक के संकेत लेते हुए अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा (ऑटोबायोग्राफी) की सेंट्रल थीम का वर्णन करते हुए कहा, ‘यह उनकी मन की बात है.’ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की किताब के भारतीय संस्करण का विमोचन जल्द ही होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तावना लिखी है.

पीएम मोदी ने लिखा कि उनके लिए इस प्रस्तावना को लिखना बहुत बड़ा सम्मान है और वे इसे सम्मान, प्रशंसा और दोस्ती की भावना से कर रहे हैं. उन्होंने इतालवी पीएम जॉर्जियो मेलोनी को एक देशभक्त और शानदार समकालीन नेता करार दिया.

पीएम मोदी ने 11 सालों में वैश्विक नेताओं से हुए संवाद को किया याद

‘आई एम जॉर्जिया- माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स’ (रूपा पब्लिकेशन्स) नाम की इस ऑटोबायोग्राफी की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने अनेकों विश्व नेताओं से हुए संवाद को याद किया है, जिनसे उन्होंने पिछले 11 सालों में मुलाकात की है. इसमें हर नेता की जीवन यात्रा अलग रही है, लेकिन ये यात्राएं व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर कुछ बड़े सच को भी अभिव्यक्त करती हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ‘प्रधानमंत्री मेलोनी का जीवन और उनका नेतृत्व हमें इन शाश्वत सच्चाईयों की याद दिलाती है. यह (भारत में) एक समकालीन राजनीतिक नेता और देशभक्त की एक ताजी कहानी के तौर पर सराही जाएगी. अपनी सांस्कृतिक धरोधर को सहेजना और दुनिया के साथ समान स्तर पर संवाद करना- यह उनका विश्वास है और यही हमारे मूल्यों का भी प्रतिबिंबित करते हैं.’

इतालवी पीएम की किताब हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणादायी और ऐतिहासिक जीवन यात्रा भारतीयों के साथ गहराई से जुड़ती है और यह किताब भारत के पाठकों के बीच भी प्रचलित होगी.

लोकप्रिक राजनीतिक आत्मकथाओं की बात करें तो यह किताब पहले से ही बेस्टसेलर बन चुकी है. इसका मूल संस्करण साल 2021 में लिखा गया था, जब मेलोनी इटली में विपक्ष की नेता हुआ करतीं थीं, जिसके एक साल के बाद वह इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनीं.

किताब का अमेरिकी संस्करण हो चुका है जारी

पीएम मेलोनी के किताब का अमेरिकी संस्करण जून 2025 में ही जारी हो चुका है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी एक छोटी-सी प्रस्तावना लिखी थी. जिसमें उन्होंने मेलोनी की वर्किंग क्लास बैकग्राउंड का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऑटोबायोग्राफी एक बेबाक कहानी, उस देशभक्ति की लहर की जिस पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सवारी की है.

Published at : 29 Sep 2025 04:10 PM (IST)
Embed widget