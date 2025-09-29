एशिया कप में हारते ही PoK में मचा बवाल, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रदर्शन

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भारी बवाल मच गया है. सोमवार (29 सितंबर) को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. एक तरफ पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, दूसरी तरफ PoK में हालात बिगड़ गए. अवामी एक्शन कमेटी (ACC) बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रही है, उसके कहने पर हजारों की संख्या में पाक सरकार के खिलाफ बवाल कर रहे हैं. बंद के साथ चक्का जाम और हड़ताल भी की गई है. पाकिस्तानी सरकार ने भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है.

'एनडीटीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक एएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने कहा, ''हमारा प्रदर्शन किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के लिए हैं. हमारे लोगों को 70 सालों से उनका अधिकार नहीं मिला है, लेकिन अब बहुत हो गया है. या हमारे अधिकार दो, या फिर जनता के गुस्से का शिकार बनो.''

पीओके में क्या है बवाल की असली वजह

अवामी एक्शन कमेटी पिछले कुछ महीनों में काफी चर्चित रही है. उसके कहने पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं. कमेटी ने सुधारों की मांग करते हुए एक चार्टर जारी किया है. इसमें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में मौजूद 12 सीटों को खत्म करना अहम मुद्दा है. इसके साथ ही पीओके के लोग महंगाई से काफी ज्यादा परेशान हैं. आटा से लेकर बिजली और रोजमर्रा के सामान की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं.

शहबाज की बढ़ी टेंशन, सेना के हजारों जवान तैनात

शहबाज शरीफ की सरकार ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. उसने सेना के हजारों जवानों को सड़कों पर उतार दिया है. पीओके के प्रमुख शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है. यह प्रदर्शन रविवार रात से ही बढ़ने लगा था. सरकार ने इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद करवा दिया है.

बता दें कि भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 में हार के बाद पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई. अब पाक सरकार पीओके में बवाल को लेकर परेशान है.