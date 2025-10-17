हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की 'ना' PAK हरकत, सीजफायर बढ़ने के कुछ ही घंटों बाद अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक

पाकिस्तान की 'ना' PAK हरकत, सीजफायर बढ़ने के कुछ ही घंटों बाद अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक

Pakistan-Afghanistan Clash: बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका-दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर पर तीन स्थानों पर ड्रोन हमले किए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 11:42 PM (IST)
अफगान मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने कुछ समय पहले अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमला किया है. यह हमला ऐसे समय में हुआ जब आज शाम साढ़े 6 बजे दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीजफायर खत्म हुआ. हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि सीजफायर को दोहा में प्रस्तावित वार्ता तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार हवाई कार्रवाई की.

ड्रोन से तीन जगह हमले
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका-दक्षिण वजीरिस्तान बॉर्डर पर तीन स्थानों पर ड्रोन हमले किए. तोलो न्यूज के मुताबिक, इनमें से एक हमला आम नागरिकों के घर पर और दो हमले अफगान तालिबान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं.

पाकिस्तान की बमबारी से भड़का तालिबान
पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद तालिबान ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार की धमकी दी है. एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने एएफपी को बताया कि पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में हमला कर संघर्षविराम का उल्लंघन किया है. अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'पाकिस्तान ने संघर्षविराम तोड़ा है और पक्तिका प्रांत में तीन जगहों पर बमबारी की है. अफगानिस्तान इसका जवाब देगा.'

संघर्षविराम बढ़ाने पर बनी थी सहमति
इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के संघर्षविराम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी. खबरों के मुताबिक, यह अस्थायी युद्धविराम दोहा में वार्ता के नतीजे आने तक जारी रहने वाला था.

दोहा में जारी है वार्ता की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल पहले ही दोहा पहुंच चुका है, जबकि अफगान प्रतिनिधिमंडल शनिवार को कतर की राजधानी पहुंचने वाला है. डूरंड लाइन पर पिछले कुछ दिनों से तालिबान और पाकिस्तानी बलों के बीच खूनी संघर्ष जारी है. एक सप्ताह में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. इससे पहले सीजफायर को लेकर दोनों देश एकदूसरे पर हमले पहले रोकने की अपील करने का दावा भी कर चुके हैं.

Published at : 17 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Afghanistan Ceasefire Pakistan Afghanistan 
