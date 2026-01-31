हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, कम से कम 12 PAK सैनिकों की मौत

बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, कम से कम 12 PAK सैनिकों की मौत

पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर युद्ध का मैदान बन गया है. BLA लड़ाकों ने एक साथ क्वेटा, नोशकी, माष्टुंग, दलबदिन, कलाट और बुलेडा में स्थित पाकिस्तानी सेना और ISI के अड्डों पर हमला किया है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 31 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर युद्ध का मैदान बन गया है, जहां बलूच लड़ाकों ने आज (31 जनवरी) को एक साथ 10 शहरों में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के ठिकानों पर हमला कर दिया. इस हमले को बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण करार दिया है. 

BLA के बयान में बताया गया कि उसके लड़ाकों ने एक साथ बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा, नोशकी, माष्टुंग, दलबदिन, कलाट, खारन, ग्वादर, पसनी, टंप और बुलेडा शहरों में स्थित पाकिस्तानी सेना और ISI के अड्डों पर हमला किया है. क्वेटा, पसनी, ग्वादर, नोशकी और दलबदिन पर किया गया हमला फिदायीन था, जिसे BLA की मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है. हमले के दौरान यहां स्थित सेना के कैम्प मे भी बलूच लड़ाके घुस गए थे.

BLA का दावा- 12 से ज्यादा PAK सैनिकों की मौत

बलूच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक, उसके हमले में अब तक 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है. साथ ही माष्टुंग और कलाट में BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी पुलिस की इमारतों पर भी कब्ज़ा करके उन्हें खदेड़ दिया है और समुद्र की तरफ जाने वाले कई हाईवे पर भी हमला किया है ताकि सेना की टुकड़ी की मूवमेंट को रोका जा सके. BLA के मुताबिक़, ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत किए गए हमलों को उसके फतह स्क्वाड, मजीद ब्रिगेड, ZIRAB और STOS ने अंजाम दिया था.

PAK सेना ने अबतक नहीं दिया कोई बयान

इस पूरे मामले पर अब तक पाकिस्तानी सेना ने कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और BLA के लड़ाकों के बीच गोलीबारी जारी है और लगभग 12 के आस-पास पाकिस्तानी सेना के सैनिक मारे जा चुके हैं और 3 BLA लड़ाकों की भी मौत हो चुकी है. अकेले क्वेटा में 7 पुलिसकर्मियों की मौत बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमले में हुई है.

'बलूचिस्तान के 10 शहरों में हमले' 

आज सुबह 6 बजे से बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के 10 शहरों के अलग अलग इलाकों में लगातार हमले कर रही है. साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने नोशकी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन को भी बंधक बना लिया और उनकी वीडियो जारी किया, जिसमें मोहम्मद हुसैन ख़ुद के बलूच लड़ाकों के क़ब्ज़े में होने की बात स्वीकार रहे हैं. 

जानकारी के मुताबिक, सबसे ज़्यादा हालात खराब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हैं जहां बलूच लड़कों ने एक बैंक को लूटने के बाद वहां पर धमाका किया, साथ ही सड़कों पर भी बलूच लड़ाके खुलेआम हथियारों के साथ घूमते दिख रहे हैं और पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है.

ये भी पढ़ें

Karnataka Murder Crime: कर्नाटक के विजयनगर में सनसनीखेज तिहरा हत्याकांड, बेटे ने माता-पिता और बहन की हत्या कर घर में दफनाया

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Army Pakistan BLA Operation Herof
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Budget Fear vs Market Reality: Investors क्या समझें? | Paisa Live
Ajit Pawar Death: मौत से पहले Sharad Pawar और Ajit Pawar का वो वीडियो जिसने मचाई राजनीति में हलचल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
इंडिया
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
हेल्थ
भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
भारतीय रसोई में सरसों के तेल को क्यों माना जाता है बेस्ट, जानिए इससे दिल की सेहत को कैसे होता है फायदा
यूटिलिटी
अगर स्कूल बच्चियों को सेनेटरी पैड देने से कर दे इंकार तो कहां कर सकते हैं शिकायत, क्या है नियम
अगर स्कूल बच्चियों को सेनेटरी पैड देने से कर दे इंकार तो कहां कर सकते हैं शिकायत, क्या है नियम
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget