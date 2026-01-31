पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर युद्ध का मैदान बन गया है, जहां बलूच लड़ाकों ने आज (31 जनवरी) को एक साथ 10 शहरों में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के ठिकानों पर हमला कर दिया. इस हमले को बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण करार दिया है.

BLA के बयान में बताया गया कि उसके लड़ाकों ने एक साथ बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा, नोशकी, माष्टुंग, दलबदिन, कलाट, खारन, ग्वादर, पसनी, टंप और बुलेडा शहरों में स्थित पाकिस्तानी सेना और ISI के अड्डों पर हमला किया है. क्वेटा, पसनी, ग्वादर, नोशकी और दलबदिन पर किया गया हमला फिदायीन था, जिसे BLA की मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है. हमले के दौरान यहां स्थित सेना के कैम्प मे भी बलूच लड़ाके घुस गए थे.

BLA का दावा- 12 से ज्यादा PAK सैनिकों की मौत

बलूच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक, उसके हमले में अब तक 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है. साथ ही माष्टुंग और कलाट में BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी पुलिस की इमारतों पर भी कब्ज़ा करके उन्हें खदेड़ दिया है और समुद्र की तरफ जाने वाले कई हाईवे पर भी हमला किया है ताकि सेना की टुकड़ी की मूवमेंट को रोका जा सके. BLA के मुताबिक़, ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत किए गए हमलों को उसके फतह स्क्वाड, मजीद ब्रिगेड, ZIRAB और STOS ने अंजाम दिया था.

PAK सेना ने अबतक नहीं दिया कोई बयान

इस पूरे मामले पर अब तक पाकिस्तानी सेना ने कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और BLA के लड़ाकों के बीच गोलीबारी जारी है और लगभग 12 के आस-पास पाकिस्तानी सेना के सैनिक मारे जा चुके हैं और 3 BLA लड़ाकों की भी मौत हो चुकी है. अकेले क्वेटा में 7 पुलिसकर्मियों की मौत बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमले में हुई है.

'बलूचिस्तान के 10 शहरों में हमले'

आज सुबह 6 बजे से बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के 10 शहरों के अलग अलग इलाकों में लगातार हमले कर रही है. साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने नोशकी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन को भी बंधक बना लिया और उनकी वीडियो जारी किया, जिसमें मोहम्मद हुसैन ख़ुद के बलूच लड़ाकों के क़ब्ज़े में होने की बात स्वीकार रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, सबसे ज़्यादा हालात खराब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हैं जहां बलूच लड़कों ने एक बैंक को लूटने के बाद वहां पर धमाका किया, साथ ही सड़कों पर भी बलूच लड़ाके खुलेआम हथियारों के साथ घूमते दिख रहे हैं और पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है.

