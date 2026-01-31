Karnataka Murder Crime: कर्नाटक के विजयनगर में सनसनीखेज तिहरा हत्याकांड, बेटे ने माता-पिता और बहन की हत्या कर घर में दफनाया
Karnataka Murder Crime: कर्नाटक के विजयनगर ज़िले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने माता-पिता और बहन की हत्या कर शव घर में दफना दिया.
कर्नाटक के विजयनगर जिले के कोट्टूर इलाके में तीन लोगों की हत्या न केवल दिल दहला देने वाला है, बल्कि इंसानी रिश्तों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. 27 जनवरी की रात बाहर से सामान्य दिखने वाला एक किराए का मकान भीतर से खौफनाक सच छिपाए हुए था. उसी घर के आंगन की मिट्टी के नीचे तीन लोगों के शव दफन थे. पुलिस के अनुसार, इस मामले में अक्षय कुमार नाम के युवक पर अपने ही पिता भीमराज, मां ज्यालक्ष्मी और बहन अमृता की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि अक्षय कई वर्षों से अपने माता-पिता और बहन के साथ उसी किराए के मकान में रह रहा था. वह टायर रिट्रेडिंग का काम करता था और परिवार की रोज़ी-रोटी उसी पर निर्भर थी. आसपास के लोगों के लिए परिवार पूरी तरह सामान्य था और किसी तरह के विवाद या झगड़े की कोई खुली जानकारी नहीं थी, लेकिन 27 जनवरी की रात उसी घर के भीतर तीन हत्याएं कर दी गईं, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी.
हत्या के बाद शवों को घर में ही दफनाया गया
मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब पुलिस जांच में पता चला कि हत्या के बाद तीनों शवों को घर के परिसर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया गया. बाहर से घर में सब कुछ सामान्य नजर आता रहा, लेकिन जमीन के नीचे पूरा परिवार दफन था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शवों को छिपाने का यह तरीका इस अपराध को सुनियोजित और बेहद क्रूर बनाता है.
बेंगलुरु जाकर दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी अक्षय बेंगलुरु चला गया. वहां उसने तिलक नगर पुलिस स्टेशन में अपने माता-पिता और बहन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस का मानना है कि इसका उद्देश्य जांच एजेंसियों को गुमराह करना और खुद को शक से दूर रखना था. हालांकि, यह योजना ज्यादा समय तक सफल नहीं हो सकी.
पूछताछ में सामने आया सच
जांच के दौरान जब पुलिस ने अक्षय से लगातार पूछताछ की तो उसके बयान बार-बार बदलते पाए गए. इससे पुलिस का शक और गहरा गया. कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और उसने अपने माता-पिता और बहन की हत्या की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू की.
पारिवारिक विवाद और बहन के प्रेम संबंध का एंगल
पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और प्रेम संबंधों से जुड़ा मामला सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी की बहन अमृता एक युवक से प्रेम करती थी, जिसका अक्षय कड़ा विरोध करता था. सूत्रों के अनुसार, जब माता-पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह गुस्से में बेकाबू हो गया और कथित तौर पर तीनों की हत्या कर दी. हालांकि, पुलिस इस एंगल की अभी औपचारिक पुष्टि कर रही है और जांच जारी है.
वरिष्ठ अधिकारी मौके पर, फॉरेंसिक जांच जारी
घटना की जानकारी मिलते ही विजयनगर जिले की पुलिस अधीक्षक जाह्नवी और कुडलिगी के डीएसपी मल्लेश मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस अब आरोपी को कुडलिगी लाकर उससे उस स्थान की निशानदेही कराएगी, जहां शव दफन किए गए थे.फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.
ये भी पढ़ें: J&K Terrorism Operation: जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सर्च ऑपरेशन जारी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL