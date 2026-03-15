नॉर्थ कोरिया ने की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टेस्टिंग, किम जोंग के साथ बेटी ने देखा LIVE

नॉर्थ कोरिया ने परमाणु क्षमता वाले रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया है. सरकारी मीडिया के अनुसार यह परीक्षण शनिवार (14 मार्च 2026) को किया गया और इसकी निगरानी खुद देश के नेता किम जोंग उन ने की. रिपोर्ट के मुताबिक यह परीक्षण मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम (MRLS) का था. कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस अभ्यास में 600 मिमी के अल्ट्रा-प्रिसिजन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया. इस ड्रिल में कई रॉकेट लॉन्चर और दो तोपखाना यूनिट शामिल थीं.

बताया गया कि इन रॉकेटों ने पूर्वी सागर में मौजूद एक द्वीप को निशाना बनाया, जो लगभग 360 किलोमीटर दूर था. इस हथियार की मारक दूरी करीब 420 किलोमीटर बताई गई है. AFP की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन ने कहा कि यह एक बहुत घातक लेकिन आकर्षक हथियार है और इससे दुश्मनों को इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा. परीक्षण के दौरान किम जोंग उन की बेटी किम जू ए भी मौजूद थीं. सरकारी मीडिया की तस्वीरों में वह अपने पिता के साथ दूर से रॉकेट लॉन्च देखते हुए दिखाई दीं. हाल के समय में उनकी लगातार सार्वजनिक मौजूदगी के कारण उन्हें किम जोंग उन का संभावित उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है.

साउथ कोरिया ने लगाया आरोप

इस टेस्टिंग के बाद साउथ कोरिया ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया और कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन है. सियोल ने प्योंगयांग से ऐसे परीक्षण तुरंत बंद करने की मांग की है. यह परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है. फ्रीडम शिल्ड नाम का यह अभ्यास 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक शामिल हैं.

इससे पहले किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने चेतावनी दी थी कि यह सैन्य अभ्यास बहुत गंभीर परिणाम ला सकता है. बता दें कि साउथ कोरिया ने 14 मार्च को एक मिसाइल टेस्ट किया था, जो जापान के पास गिरा था. इसकी जानकारी जापानी सरकार ने एक्स के माध्यम से दी थी.