अमेरिका-ईरान जंग के बीच कहां बिजी हैं किम जोंग उन? नॉर्थ कोरिया में किस कारनामे को दे रहे अंजाम, सुनकर उड़ जाएंगे होश

अमेरिका-ईरान जंग के बीच कहां बिजी हैं किम जोंग उन? नॉर्थ कोरिया में किस कारनामे को दे रहे अंजाम, सुनकर उड़ जाएंगे होश

Kim Jong Un: दुनियाभर में सैन्य तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया भी सुर्खियों में है. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया है, रूस यूक्रेन से युद्ध में व्यस्त है और चीन ताइवान पर सैन्य दबाव बना रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Mar 2026 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया और जंग फुल स्केल पर जारी है. उधर रूस पिछले चार साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है. चीन भी लगातार ताइवान पर सैन्य दबाव बनाता दिख रहा है. ऐसे समय में सोशल मीडिया पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर खूब चर्चा हो रही है. लोग मीम्स बना कर सवाल कर रहे हैं कि जब दुनिया में सैन्य तनाव इतने चरम पर हैं तो किम जोंग क्या कर रहे हैं? मीम्स में किम जोंग को उस बच्चे की तरह दिखाया गया है जिसके पास दुनिया भर के हथियार हैं, लेकिन कोई खेलने वाला नहीं है.

नॉर्थ कोरिया में हो रहे हैं चुनाव

नॉर्थ कोरिया इस महीने अपनी राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेगा. सरकारी मीडिया ने 4 मार्च 2026 को यह जानकारी दी. यह चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी की हाल ही में हुई बड़ी बैठक के बाद हो रहा है. इस चुनाव में ध्यान इस बात पर रहेगा कि क्या नेता किम जोंग उन को राष्ट्रपति बनाया जाएगा. यह देश का सबसे ऊंचा सरकारी पद है, जो पहले देश के संस्थापक और किम के दिवंगत दादा किम इल सुंग के लिए रिजर्व रखा गया था.

प्योंगयांग की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने कहा कि प्रतिनिधियों का चुनाव 15 मार्च 2026 को होगा. यह फैसला संसद की स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर लिया गया है. चुने गए प्रतिनिधि सुप्रीम पीपल्स असेंबली (SPA) के लिए होंगे, जिसे अक्सर केवल औपचारिक मंजूरी देने वाली संसद माना जाता है. यह चुनाव सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के हर पांच साल में होने वाले शिखर सम्मेलन के बाद हो रहा है. इस बैठक में कूटनीति से लेकर युद्ध की योजना तक, राज्य की कई नीतियों और कार्यों की दिशा तय की जाती है.

किम जोंग उन का दक्षिण कोरिया और अमेरिका के प्रति रुख

किम जोंग उन कई बार कह चुके हैं कि साउथ कोरिया को एक 'दुश्मन' और अलग देश के रूप में परिभाषित किया जाएगा. यह विचार अब संविधान में शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने सियोल की हाल की शांति कोशिशों को 'भद्दा और धोखेबाज नाटक तथा बहुत खराब काम' बताया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन की संभावित यात्रा के दौरान किम जोंग उन से मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं. 25 फरवरी को पार्टी के शिखर सम्मेलन के बाद किम जोंग उन ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ 'मिलजुल कर रह सकता है' अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया की परमाणु शक्ति की स्थिति को स्वीकार कर ले.

अमेरिका का नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर रुख

अमेरिका कई दशकों से नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए शिखर बैठकों, प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव का प्रयोग किया गया, लेकिन अब तक इसका बहुत कम असर हुआ है.

Published at : 04 Mar 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
North Korea Kim Jong Un ELECTION

