हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ये फर्जी खबरें है...', इजरायली PMO ने नेतन्याहू की मौत की खबरों को किया खारिज, जानें पूरा सच

'ये फर्जी खबरें है...', इजरायली PMO ने नेतन्याहू की मौत की खबरों को किया खारिज, जानें पूरा सच

Israel-US Iran War: ईरान इजरायल जंग के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए इजरायली पीएम के कार्यालय ने दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ठीक हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 15 Mar 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ठीक हैं. अनादोलू एजेंसी के एक संवाददाता ने पूछा कि क्या उनके पास सोशल मीडिया पर फैल रही उन अफवाहों पर कोई बयान है कि नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है. इस पर PMO ने कहा कि ये फर्जी खबरें हैं.

नेतन्याहू ने एक्स पर शेयर किया वीडियो
नेतन्याहू ने शुक्रवार को एक्स पर अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो साझा किया. वीडियो में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां देखने का दावा किया, जिससे ये अफवाह फैल गई कि ये AI वीडियो था. वीडियो में 0:35 पर जब नेतन्याहू अपने हाथ उठाते हैं तो छोटी उंगली के बगल में अतिरिक्त मांस दिखाई देता है, जिसे कई लोगों ने छठी उंगली बताया जो एक क्लासिक एआई फिंगर ग्लिच है.

किसने उठाए सवाल
अमेरिकी टिप्पणीकार कैंडेंस ओवेन्स ने उनके उपनाम से संबोधित करते हुए पूछा, 'बिबी कहां हैं?' उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'इजरायली पीएम कार्यालय उनके फर्जी AI वीडियो क्यों जारी कर रहा है और फिर हटा रहा है और व्हाइट हाउस में इतनी दहशत क्यों फैली हुई है?'

एक यूजर ने बैकग्राउंड में लगे पर्दों के हिलने को लेकर कहा कि दोनों इजरायली झंडे स्थिर दिख रहे हैं. ध्यान दीजिए कि ब्लैकआउट पर्दा पूरे वीडियो में एक ही पैटर्न में हिलता है, मानो लूप में चल रहा हो जबकि दोनों झंडे बिल्कुल नहीं हिलते. यह स्पष्ट रूप से AI का संकेत है.

एआई चैटबॉट ग्रोक ने क्या बताया
एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक ने 6 उंगलियों के बारे में किए गए दावों की सत्यता की जांच की और कहा, 'नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू की 6 उंगलियां नहीं हैं. उन तस्वीरों में परछाई हाथ के कोण या हथेली के प्राकृतिक आकार के कारण होने वाले ऑप्टिकल भ्रम हैं, जो उनके हालिया भाषण के वीडियो के स्थिर फ्रेम में दिखाई देते हैं. इजरायल के सरकारी प्रेस कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक फुटेज में स्पष्ट रूप से प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां दिखाई देती हैं.'

ये भी पढ़ें

अब एक ही घर में PNG और LPG नहीं चलेंगे साथ-साथ, सरकार ने लगाई रोक, आसान शब्दों में समझें माजरा

Published at : 15 Mar 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
US Benjamin Netanyahu Iran ISRAEL #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये फर्जी खबरें है...', इजरायली PMO ने नेतन्याहू की मौत की खबरों को किया खारिज, जानें पूरा सच
'ये फर्जी खबरें है...', इजरायली PMO ने नेतन्याहू की मौत की खबरों को किया खारिज, जानें पूरा सच
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
विश्व
'मुज्तबा खामेनेई घायल... चेहरा बिगड़ा...', अमेरिका के दावे पर ईरान की दो टूक, सुप्रीम लीडर को लेकर दिया जवाब
'मुज्तबा खामेनेई घायल... चेहरा बिगड़ा', अमेरिका के दावे पर ईरान की दो टूक, सुप्रीम लीडर की सेहत...
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Jammu Kashmir Terrorist: जम्मू में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में ढेर किया पाकिस्तानी आतंकी
जम्मू में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में ढेर किया पाकिस्तानी आतंकी
बिहार
Saharsa News: 'काहे भाग रही है... हम बंद कर दें', सहरसा में सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार
'काहे भाग रही है... हम बंद कर दें', सहरसा में सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
बॉलीवुड
30 साल पहले बॉडीगार्ड ने मीका सिंह को कर दिया था रिजेक्ट, बोला- पहले काम तो करो, खुद ही स्ट्रगल कर रहे
30 साल पहले बॉडीगार्ड ने मीका सिंह को कर दिया था रिजेक्ट, बोला- पहले काम तो करो, खुद ही स्ट्रगल कर रहे
क्रिकेट
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
हेल्थ
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
ट्रेंडिंग
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget