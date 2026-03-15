प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने चेहरे पर लगवाए बोटॉक्स के इंजेक्शन, शेयर किया वीडियो

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का परिवार हमेशा से मजबूत और पढ़ा-लिखा रहा है. उनके पिता अशोक चोपड़ा भारतीय सेना में डॉक्टर थे, जबकि उनकी मां डॉ. मधु चोपड़ा ENT यानी कान, नाक और गले की स्पेशलिस्ट हैं. मधु चोपड़ा मुंबई के जुहू में Aesthetique नाम से अपना क्लिनिक चलाती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वह अपने काम से जुड़ी जानकारी शेयर करती रहती हैं.

खुद पर करके दिखाया बोटॉक्स का प्रोसेस

हाल ही में मधु चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने चेहरे पर बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने का पूरा प्रोसेस दिखाया. खास बात यह रही कि उन्होंने यह ट्रीटमेंट किसी और से नहीं, बल्कि खुद पर खुद ही किया. वीडियो में उन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया कि बोटॉक्स क्या होता है और इसे कब करवाना चाहिए.

चेहरे के इन हिस्सों पर लगाए इंजेक्शन

वीडियो में मधु चोपड़ा पहले अपने चेहरे पर छोटे-छोटे डॉट बनाकर उन जगहों को दिखाती हैं, जहां बोटॉक्स लगाना होता है. इसके बाद वह धीरे-धीरे आंखों के ऊपर, माथे और चिन के पास इंजेक्शन लगाती हैं. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया उतनी दर्दनाक नहीं होती, जितना लोग सोचते हैं, और इसका असर आमतौर पर 3 से 4 दिन में दिखने लगता है.

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बोटॉक्स को लेकर गलतफहमियों पर भी दी जानकारी

डॉ. मधु चोपड़ा ने बताया कि लोगों में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि बोटॉक्स कराने के बाद चेहरा बिल्कुल फ्रीज या प्लास्टिक जैसा दिखने लगता है. उनके मुताबिक ऐसा तभी होता है जब यह किसी इनएक्परिएंस्ड इंसान से कराया जाए. अगर सही डॉक्टर सही मात्रा में बोटॉक्स लगाए, तो चेहरा नेचुरल और फ्रेश ही दिखता है. मधु चोपड़ा ने लोगों को सलाह दी कि चेहरे से जुड़े किसी भी ट्रीटमेंट में जल्दबाजी या रिस्क नहीं लेना चाहिए. हमेशा किसी अनुभवी डॉक्टर से ही बोटॉक्स या अन्य ट्रीटमेंट कराना चाहिए.