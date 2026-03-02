इजरायल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है, तो वहीं रविवार रात को पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनलों पर हैकर्स ने धावा बोल दिया. पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल 9 बजे के वक्त हैक कर लिए गए. एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, हैकर्स ने पाकिस्तान चैनल पर ऐसा कंटेंट दिखाया, जो इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पक्ष में था. ऐसे में हैकिंग करने वाले संदिग्ध लोगों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं है.

किन चैनलों पर किया हैकर्स ने हमला?

जिन चैनलों पर हैकर्स ने धावा बोला, उनमें पाकिस्तान के जियो न्यूज, ARY न्यूज और समा टीवी शामिल थे. रात 9 बजे के प्राइम टाइम प्रोग्राम के दौरान दर्शकों ने स्क्रीन पर उर्दू में एक मैसेज फ्लैश होते देखा. इसमें लिखा था कि आपकी आर्मी के एक खास हिस्से ने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है. इसके खिलाफ खड़े हों. इसका डटकर सामना करें.

जियो चैनल ने बयान जारी कर क्या कहा?

इधर, पूरे मामले पर जियो न्यूज ने पुष्टी करते हुए कहा है कि पिछले 24 घंटों में उसके सिस्टम में घुसपैठ की कोशिश की गई. इससे ऑन-एयर फीड पर असर पड़ा है. यह चैनल पाकिस्तान की कम्युनिकेशन सैटेलाइट (PAKSAT) के तहत ऑन एयर किया जाता है.

चैनल ने अपने बयान में कहा कि चैनल की स्क्रीन हैक करके एक गलत मैसेज दिखाया गया था. इस तरह की रुकावट लगातार आईं. जियो न्यूज के मैनेजिंग एडिटर अजहर अब्बास ने इसको लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर भी किया. इसे उर्दू में लिखा गया था. इसमें उन्होंने कहा कि जियो न्यूज की स्क्रीन हैक करके गलत संदेश दिखाया गया. जियो न्यूज का इससे किसी तरह कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से जांच करने की भी मांग की.

कई देशों के न्यूज वेबसाइट्स पर दिखाए गए मोसाद के सपोर्ट में विज्ञापन

टीवी न्यूज चैनलों के अलावा कई मीडिया आउटलेट्स की वेबसाइट्स को भी निशाने पर लिया गया. इसमें मोसाद के समर्थन में गूगल जनरेट विज्ञापन भी दिखाए गए. यह करीबन 19 अलग-अलग देशों की वेबसाइट्स पर नजर आए. इससे सुरक्षा में सेंध लगाने का खतरा बढ़ गया है.

हालांकि, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की इलेक्ट्ऱ़ॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस घटना ने पाकिस्तान के मीडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

