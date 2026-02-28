Israel Iran News Live: इजरायल को ईरान ने दिया करारा जवाब, 400 मिसाइलें दागीं, आसमान में धुआं-धुआं
Israel Iran War Live Updates: इजरायल और अमेरिका ने ईरान में कई जगहों पर हमला कर दिया है. तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए हैं. इजरायल ईरान युद्ध लाइव अपडेट
तेहरान पर हमले के बाद इजरायल-ईरान (Israel Iran Tension) में जंग के हालात पैदा हो गए हैं. सेंट्रल तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोमहूरी इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं. सरकारी मीडिया ने तेहरान में कम से कम 3 विस्फोटों की आवाजें सुने जाने की पुष्टि की है. इसी बीच ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. देशभर में मोबाइल फोन सेवाएं बंद कर दी गईं हैं. इजरायली हमले के बाद दक्षिणी तेहरान के इलाके से धुआं उठता देखा गया है.
ईरान पर हमले के बाद इजरायल में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने बताया कि पूरे देश में सायरन बजाए गए हैं. इसके अलावा मोबाइल पर एडवांस अलर्ट भेजकर लोगों को सुरक्षित स्थानों के पास रहने को कहा गया है. बताया जा रहा है कि इजरायल ने भी अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.
एपी सूत्रों के अनुसार इजरायल के ईरान पर हमलों में अमेरिका (America) भी भाग ले रहा है.
इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज (Defense Minister Israel Katz) ने कहा है कि उनके देश ने ईरान पर हमला किया है और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है. IDF ने बताया कि ये एक प्रोएक्टिव अलर्ट है, ताकि जनता को इस संभावना के लिए तैयार किया जा सके कि इजरायल की ओर मिसाइलें दागी जा सकती हैं. इजरायली सेना ने दोहराया कि जनता से अपील है कि वो सुरक्षित स्थानों के पास ही रहें.
इजरायली आर्मी ने घोषणा की है कि देशभर के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है और लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है.
Israel Iran News Live: ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का पहला बयान
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह ऑपरेशन खतरे को दूर करने के लिए शुरू किया गया है.
Israel Iran News Live: आईडीएफ ने जारी किया बयान
आईडीएफ ने अपने बयान में कहा, ईरान से इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान होने के बाद देश भर के कई इलाकों में सायरन बजाए गए. इस समय, वायु सेना खतरे को रोकने और जहां आवश्यक हो वहां उसे नष्ट करने के लिए कार्रवाई कर रही है.
