Live: जंग के बीच दुबई में 10वीं-12वीं के एग्जाम कैंसिल, भारत लौटी 149 यात्रियों की फ्लाइट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDubai News Live Updates: जंग के बीच दुबई में 10वीं-12वीं के एग्जाम कैंसिल, भारत लौटी 149 यात्रियों की फ्लाइट

Dubai News Live Updates: जंग के बीच दुबई में 10वीं-12वीं के एग्जाम कैंसिल, भारत लौटी 149 यात्रियों की फ्लाइट

Dubai News Live Updates: ईरान ने UAE में अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए लेकिन इससे दुबई और अबु धाबी जैसे बड़े शहर बच नहीं सके. ईरानी मिसाइलें बुर्ज खलीफा के पास भी गिरीं. UAE अलर्ट मोड पर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Mar 2026 04:09 PM (IST)

LIVE

Key Events
Dubai News Live Updates Abu Dhabi UAE Kuawait Airport Middle East Tension Iran US Israel Attack CBSE Board Exam Dubai News Live Updates: जंग के बीच दुबई में 10वीं-12वीं के एग्जाम कैंसिल, भारत लौटी 149 यात्रियों की फ्लाइट
Dubai News Live Updates
Source : ABPLIVE

Background

ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल की जंग में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी सीधे निशाने पर आ गया है. ईरान ने UAE पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहरें दागीं, जिससे दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहरों में धमाके हुए, एयरपोर्ट बंद हो गए और हजारों लोग फंस गए.

UAE की एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को रोक लिया, लेकिन कुछ डेब्री गिरने से नुकसान हुआ और 3 मौतें हुईं. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB), दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल हब, बंद रहा, जिससे ग्लोबल ट्रैवल में भारी अफरा-तफरी मच गई.

ईरान ने UAE पर हमले क्यों किए?

ईरान का कहना है कि UAE में अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं और वो अमेरिका-इजरायल के हमलों में शामिल हैं. UAE ने पहले कहा था कि वो अपना एयरस्पेस ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन ईरान ने फिर भी सिविलियन साइट्स को टारगेट किया. पिछले दो-तीन दिनों में ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें और 541 ड्रोन्स दागे, जिनमें से ज्यादातर UAE एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिए. लेकिन डेब्री गिरने से दुबई में दो घरों के आंगन में नुकसान हुआ और दो लोग घायल हुए.

बुर्ज खलीफा को खाली कराया, लाइट्स बंद की

UAE में कुल 3 मौतें हुईं, जिनमें एक पाकिस्तानी, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी शामिल हैं. 58 लोग घायल हुए, जिनमें भारतीय, मिस्री, फिलिपिनो, इथियोपियन, श्रीलंकाई, अफगान और दूसरे देशों के लोग शामिल हैं. दुबई के पॉश इलाकों में धमाके सुनाई दिए, जहां इंटरसेप्टेड मिसाइलों की डेब्री से आग लगी. जेबेल अली पोर्ट पर काला धुआं उठा. अबू धाबी में भी एयरपोर्ट और सिविलियन एरिया प्रभावित हुए. दुबई की बुर्ज खलीफा को सेफ्टी के लिए खाली कराया गया.

दुनिया का सबसे व्यस्त दुबई एयरपोर्ट बंद रहा

दुबई इंटरनेशनल (DXB) और दुबई वर्ल्ड सेंट्रल (DWC) एयरपोर्ट पूरी तरह बंद रहे. जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी (GCAA) ने एयरस्पेस को ‘प्रिकॉशनरी’ बंद किया. एमिरेट्स ने दुबई से सभी फ्लाइट्स 3 मार्च दोपहर 3 बजे तक सस्पेंड कर दीं, फिर लिमिटेड फ्लाइट्स शुरू कीं. एतिहाद (अबू धाबी) ने 4 मार्च दोपहर 2 बजे तक कमर्शियल फ्लाइट्स बंद रखीं, लेकिन कुछ रेपेट्रिएशन और कार्गो फ्लाइट्स चलाईं. फ्लाइडुबई ने भी लिमिटेड ऑपरेशंस शुरू किए.

6,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल हुईं. एमिरेट्स (485), एतिहाद (190), फ्लाइडुबई (181) सबसे ज्यादा प्रभावित. इंडिगो और अकासा एयर ने मिडिल ईस्ट रूट्स सस्पेंड किए. हजारों यात्री दुबई, अबू धाबी और दोहा में फंसे हैं. कई होटलों और एयरपोर्ट्स में स्ट्रैंडेड हैं. दुबई एयरपोर्ट्स ने कहा कि शाम से लिमिटेड फ्लाइट्स शुरू होंगी, लेकिन यात्रियों को एयरलाइंस से कन्फर्मेशन लेकर ही एयरपोर्ट जाना है.

PM मोदी ने UAE प्रेसिडेंट से बात की

UAE ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है. तेहरान में अपना एम्बेसी बंद कर दिया और राजदूत को वापस बुला लिया. ईरान के राजदूत को तलब कर ‘नेशनल संप्रभुता का उल्लंघन’ बताया. UAE के फेडरल नेशनल काउंसिल के मेंबर डॉ. अली राशिद अल नुऐमी ने कहा कि गल्फ देशों की ‘पैसिव डिफेंस’ की हद है और सिविलियन पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे. PM मोदी ने UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से बात की, हमले की निंदा की और भारत की सॉलिडैरिटी जताई.

16:09 PM (IST)  •  03 Mar 2026

Dubai News Live Updates: 'यूएई सरकार स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल रही'

दुबई से मुंबई पहुंचे यात्री सिद्धार्थ ने कहा, 'यूएई सरकार स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल रही है. सब कुछ सामान्य है, लेकिन मन में डर बना हुआ है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे जी का आभारी हूं. हम दूतावास द्वारा जारी सलाहों का पालन कर रहे थे. स्थानीय लोग काफी सहज थे, लेकिन हमारे लिए यह तनावपूर्ण स्थिति थी.'

15:48 PM (IST)  •  03 Mar 2026

Dubai News Live Updates: यूएई के तेल क्षेत्र पर ईरान का हमला

ईरान ने अभी-अभी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैराह तेल क्षेत्र पर हमला किया है. दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहा है.

Load More
Tags :
World War 3 Israel Iran War #iran Dubai News Live Updates Abu Dhabi UAE Kuawait Iran US Israel Attack
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक
इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान के खिलाफ इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक
Live: ईरान के खिलाफ इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
विश्व
Dubai News Live Updates: जंग के बीच दुबई में 10वीं-12वीं के एग्जाम कैंसिल, भारत लौटी 149 यात्रियों की फ्लाइट
Live: जंग के बीच दुबई में 10वीं-12वीं के एग्जाम कैंसिल, भारत लौटी 149 यात्रियों की फ्लाइट
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
बॉलीवुड
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
ट्रेंडिंग
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
हेल्थ
Signs Of Dehydration: प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget