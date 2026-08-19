US- ईरान में फिर शुरू होगी बातचीत? ट्रंप का दावा- हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल

ईरान से जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दावा किया है. ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा और पूरा कंट्रोल है. ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता है. जानते हैं, क्यों? क्योंकि वे उसका इस्तेमाल करेंगे. हम उन्हें उसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे. इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर क्षमता से जुड़ी बातें करते हुए उन्होंने कहा, उन्हें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा.

इसके अलावा बुधवार (19 अगस्त) को दिए बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ लड़ाई रोकने की डील के लिए बातचीत शायद फिर से शुरू हो सकती है. यह सारी बातें ट्रंप ने अमेरिका में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही हैं. ट्रंप ने कहा, 'अभी मुझे लगता है कि स्थिति बहुत अच्छी है. बातचीत शायद कभी फिर से शुरू हो सकती है.'

ईरान के पास नहीं हो सकता परमाणु हथियार: ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'इसलिए ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, और न ही होगा. स्ट्रेट (ऑफ होर्मुज) पर हमारा कब्जा है, पूरा कंट्रोल है. मेरा मतलब है, बस थोड़ी-बहुत परेशानी पैदा करने की बात है. परेशानी तब होती है, जब वे कभी-कभार कोई ड्रोन गिरा देते हैं.'

इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका ने जून में वॉर खत्म करने और एक बड़े समझौते का रास्ता बनाने के मकसद से एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर साइन किए थे. लेकिन बाद में नियमों के उल्लंघन और फिर से लड़ाई शुरू होने के आपसी आरोपों के बीच यह व्यवस्था टूट गई. तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने या बड़े समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की दिशा में कोई कामयाबी नहीं मिली है.

फरवरी से बरकरार है ईरान और अमेरिका के बीच तनाव

28 फरवरी से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर अटैक किया था. इसमें पूर्व चीफ अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई थी.