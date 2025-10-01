पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है, लेकिन फिर भी वह हरकतों से बाज नहीं आता. अब एक बार फिर पाक के पाले हुए आतंकी ने दुनिया को काला सच बता दिया है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर और वैश्विक आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ ने बीते रविवार (28 सितंबर) को कैमरे के सामने बड़ा खुलासा कर दिया. उसने कहा कि पाकिस्तानी सेना, आतंकी और सरकार, सब एक ही हैं.

अब्दुर रऊफ ने खैबर पख्तूनख्वाह के लोवर डिर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को संबोधित किया. उसने अपने भाषण में कहा, ''भारत ने जब मुजफ्फरराबाद, मुरीदके, बहावलपुर, कोटली में मरकजों पर मिसाइल दागी थी तो भारत को लगा था कि आतंकी (मुजाहिद्दीन) अलग हैं, सरकार अलग है और फौज अलग है. आतंकियों का नुकसान करेंगे और...'' हालांकि जैसे ही रऊफ ने पाक सरकार, सेना और आतंकियों के बीच रिश्तों का खुलासा किया, वैसे ही कैमरा बंद करवा दिया गया.

आतंकियों के नए ठिकाने का खुलासा

सूत्रों के मुताबिक रऊफ ने आगे कहा, ''हमारी फौज ने इन्हें (भारत) मुजाहिदों पर हमला करने का सबक सिखाया.'' पिछले हफ्ते ही एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा लोवर डिर के कुम्बर मैदान इलाके में नया आतंकी कैम्प बना रहा है. इसी कड़ी में 29 सितंबर को आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ ने लोवर डिर में लश्कर का कामकाज देखने के लिए दौरा किया था.

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाक को सिखाया सबक

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. इस दौरान भारतीय सेना ने सौ से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था. सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. पाक सेना ने भारतीय शहरों पर अटैक की कोशिश की थी, भारतीय सेना ने इसे भी नाकाम कर दिया था. सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था.