हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के काले सच पर बड़ा खुलासा, लश्कर आतंकी ने कैमरे के सामने खोली पोल, कहा - 'सेना, सरकार और टेररिस्ट सब एक'

पाकिस्तान के काले सच पर बड़ा खुलासा, लश्कर आतंकी ने कैमरे के सामने खोली पोल, कहा - 'सेना, सरकार और टेररिस्ट सब एक'

Pakistan: लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हाफिज अब्दुर रऊफ ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है. उसने कैमरे के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 01 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है, लेकिन फिर भी वह हरकतों से बाज नहीं आता. अब एक बार फिर पाक के पाले हुए आतंकी ने दुनिया को काला सच बता दिया है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर और वैश्विक आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ ने बीते रविवार (28 सितंबर) को कैमरे के सामने बड़ा खुलासा कर दिया. उसने कहा कि पाकिस्तानी सेना, आतंकी और सरकार, सब एक ही हैं.

अब्दुर रऊफ ने खैबर पख्तूनख्वाह के लोवर डिर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को संबोधित किया. उसने अपने भाषण में कहा, ''भारत ने जब मुजफ्फरराबाद, मुरीदके, बहावलपुर, कोटली में मरकजों पर मिसाइल दागी थी तो भारत को लगा था कि आतंकी (मुजाहिद्दीन) अलग हैं, सरकार अलग है और फौज अलग है. आतंकियों का नुकसान करेंगे और...'' हालांकि जैसे ही रऊफ ने पाक सरकार, सेना और आतंकियों के बीच रिश्तों का खुलासा किया, वैसे ही कैमरा बंद करवा दिया गया.

आतंकियों के नए ठिकाने का खुलासा

सूत्रों के मुताबिक रऊफ ने आगे कहा, ''हमारी फौज ने इन्हें (भारत) मुजाहिदों पर हमला करने का सबक सिखाया.'' पिछले हफ्ते ही एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा लोवर डिर के कुम्बर मैदान इलाके में नया आतंकी कैम्प बना रहा है. इसी कड़ी में 29 सितंबर को आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ ने लोवर डिर में लश्कर का कामकाज देखने के लिए दौरा किया था.

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाक को सिखाया सबक

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. इस दौरान भारतीय सेना ने सौ से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था. सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. पाक सेना ने भारतीय शहरों पर अटैक की कोशिश की थी, भारतीय सेना ने इसे भी नाकाम कर दिया था. सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 02:21 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसव की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसव की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसव की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसव की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK First Review: कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
यूटिलिटी
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
जनरल नॉलेज
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget