अमेरिका की डेमोक्रेट्स हाउस ओवरसाइट कमेटी ने शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के एस्टेट से मिली तस्वीरों का दूसरा सेट जारी किया. इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, पूर्व ट्रेजरी सचिव लैरी समर्स और फिल्म प्रोड्यूसर वूडी एलन समेत कई जानी-मानी राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियां दिखाई दे रही हैं.

कुछ महिलाओं के साथ ट्रंप की तस्वीर

एक तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं. हालांकि इसमें महिलाओं की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया गया है. एक अन्य तस्वीर में ट्रंप किसी महिला से बात कर रहे हैं. तीसरी तस्वीर में भी ट्रंप एक महिला के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका चेहरा ब्लर किया गया है. हालांकि, जारी की गई तस्वीरों में से कोई भी किसी भी व्यक्ति के जरिये कोई अवैध गतिविधि नहीं दिख रही है.

कई सालों से एक-दूसरे को जानते थे ट्रंप-एपस्टीन

डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन कई सालों से एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि उनका रिश्ता 2004 के आसपास एपस्टीन की पहली गिरफ्तारी से काफी पहले खत्म हो गया था. ट्रंप ने बार-बार यह दावा किया है कि एपस्टीन से जुड़े किसी भी गलत काम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. एक अन्य फोटो में बिल क्लिंटन, एपस्टीन और उनकी लंबे समय से सहयोगी रहीं घिसलेन मैक्सवेल के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. बाद में एपस्टीन के सेक्स रैकेट मामले में घिसलेन मैक्सवेल को दोषी ठहराया गया था.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

बिल गेट्स और बिल क्लिंटन की तस्वीरें भी आई सामने

बिल क्लिंटन की फोटो पर एक पूर्व राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं. एक फोटो में एपस्टीन पूर्व व्हाइट हाउस रणनीतिकार के सामने एक डेस्क के पीछे बैठे हैं. दूसरी तस्वीर में वुडी एलन को डायरेक्ट की कुर्सी पर बैठे हुए एपस्टीन से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक अन्य तस्वीर में एलन और बैनन को बातचीत करते हुए कैद किया गया है. एक फोटो में टेक अरबपति बिल गेट्स और प्रिंस एंड्रयू एक साथ हैं.

'पीड़ितों को न्याय दिलाने का समय आ गया'

डेमोक्रेट कमेटी की सदस्य सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने इसकी कड़ी आलोचना की. अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी से बात करते हुए रॉबर्ट गार्सिया ने कहा, "अब समय आ गया है कि व्हाइट हाउस के इस लीपापोती को खत्म किया जाए और जेफरी एपस्टीन और उसके ताकतवर दोस्तों के पीड़ितों को न्याय दिलाने का समय आ गया है. ये परेशान करने वाली तस्वीरें एपस्टीन और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ उसके रिश्तों को लेकर और भी सवाल खड़े करती हैं."

उन्होंने कहा, "जब तक अमेरिकी जनता को सच्चाई नहीं मिल जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे. न्याय विभाग को सभी फाइलें तुरंत जारी करनी चाहिए." जेफरी एपस्टीन अमेरिका का अय्याश अरबपति था. बेहद कम समय में पैसे की बदौलत एपस्टीन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियतों से नजदीकियां बना ली.