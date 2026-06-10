नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है. आज बुधवार (10 जून) को वो केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 12 साल पूरे कर रहे हैं. इस मौके पर पीएम मोदी को देश दुनिया के तमाम नेताओं से शुभकामनाएं मिल रही हैं. इसी के मद्देजनर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को बधाई दी है.

मेलोनी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को टैग करते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं, जो आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं.

मेलोनी ने कुछ हफ्ते पहले रोम में हुई अपनी द्विपक्षीय मुलाकात को भी याद किया, जिसे लेकर वे काफी खुश दिखीं. इसके अलावा अपने मैसेज में दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों पर बात की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मिलकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है. यह साझेदारी भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए प्रगति के नए बेहतरीन अवसर पैदा होंगे.

Congratulazioni a @narendramodi che oggi diventa il Primo Ministro eletto più longevo nella storia dell’India.



È stato un piacere ritrovarci a Roma nelle scorse settimane e lanciare assieme un Partenariato Strategico Speciale che guarda al futuro per creare nuove opportunità… pic.twitter.com/hiQICM6eKV — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 10, 2026

भारतीय राजनीति में बड़ा रिकॉर्ड

पीएम मोदी ने बुधवार को भारतीय राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही वे संविधान लागू होने के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेता भी बन गए हैं. पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1952 के पहले आम चुनाव के बाद लगातार 4,398 दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था.

पीएम मोदी ने क्या कहा

दुनिया के कई बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं और इसे जनता के भरोसे और लंबे राजनीतिक सफर की बड़ी उपलब्धि बताया है. पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को लेकर कहा कि जनसेवा ही अच्छे शासन की सबसे बड़ी पहचान होती है. उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति लोगों का विश्वास जीतता है, जो समर्पण और कर्तव्य भावना के साथ हमेशा जनता के कार्यों के लिए तत्पर रहता है.

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