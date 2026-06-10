'कांग्रेस में करें TMC का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद', सोनिया का ममता को बड़ा ऑफर

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कांग्रेस में करें TMC का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद', सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर

'कांग्रेस में करें TMC का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद', सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर

सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को TMC के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, सोनिया ने ममता से कहा है कि वो TMC का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 10 Jun 2026 02:07 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में करारी हार ने तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है. ममता बनर्जी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने अपना अलग गुट तैयार कर लिया और उसके बाद दिल्ली में भी करीब 20 सांसद टीएमसी से अलग हो गए. इस बीच कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी ने टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है. 

सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को टीएमसी के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी ने ममता से कहा है कि वो टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा. इसके अलावा उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी महासचिव का पद दिया जाएगा. 

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सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को दिया था ये ऑफर 

सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को प्रस्ताव दिया है कि TMC पर BJP के राजनीतिक हमलों को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, वरना BJP उन्हें भी आम आदमी पार्टी की तरह परेशान करेगी. साथ ही, उनकी पार्टी के अंदरूनी लोग भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हैं, इसलिए उनके लिए हालात मुश्किल हो गए हैं. सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने खुद उन्हें फोन किया था. सूत्रों ने ABP News को यह भी बताया कि ममता बनर्जी ने इस पर फ़ैसला करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है. 

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राहुल-अभिषेक के बीच करीब डेढ़ घंटे मुलाकात

आज राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच भी मुलाकात हुई थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच 10 जनपथ पर हुई ये मुलाकात करीब डेढ़ घंटे तक चली. ये भी सामने आया है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात फायदेमंद भी रही है. इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों पर चर्चा हुई.

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कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक

सोनिया गांधी के ममता बनर्जी को दिए गए ऑफर के बीच कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है. केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 11 जून को इंदिरा भवन में AICC महासचिव, प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की बैठक होगी. इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे.

Published at : 10 Jun 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
TMC Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE CONGRESS SONIA GANDHI
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