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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी हमले से दहल उठा ईरान, चाबहार से हॉर्मुज तक भीषण धमाके, लगातार 9वीं रात हुआ अटैक

अमेरिकी हमले से दहल उठा ईरान, चाबहार से हॉर्मुज तक भीषण धमाके, लगातार 9वीं रात हुआ अटैक

US Iran War: अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है. उसने चाबहार के साथ-साथ और भी जगहों को निशाना बनाया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है. यूएस ने लगातार नौवीं रात को ईरान पर हवाई हमले किए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसको लेकर सोमवार (20 जुलाई) को जानकारी शेयर की है. उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया कि वे नए हमलों के जरिए ईरानी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं. उसने ईरान पर मिसाइल और फाइटर जेट से भीषण बमबारी की है.

अमेरिका का कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाता है, वह इसी वजह से ईरानी तकात को पूरी तरह तबाह करना चाहता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ईरान पर किए जा रहे हमलों का मकसद उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है.' ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा. 

ईरान का करारा जवाब, अमेरिकी जवान की मौत

ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है. अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है. सेना का कहना है कि उत्तरी इराक में ईरान ने एक ड्रोन से बम गिराया था, जो कि फटा नहीं था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी जवान उसे डिफ्यूज करने गया, धमाका हो गया और उसकी मौत हो गई. 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब तक 17 अमेरिकी जवानों की मौत हुई है.

कर्मिशयल जहाज पर लगी भीषण आग

इस बीच ब्रिटिश नौसेना ने एक अहम जानकारी शेयर की है. उसने बताया कि ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर भीषण आग लग गई है. हालांकि अभी तक आग लगने का कारण सामने नहीं आया है. कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका या ईरान के हमले की वजह से जहाज पर आग लगी है. अहम बात यह भी है कि ईरान लगातार अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है. उसने यूएस आर्मी के कई ठिकानों को निशाना बनाया है.

यह भी पढ़ें : 'यह वेनेजुएला नहीं...', ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा था? अराघची ने बताया

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Jul 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
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