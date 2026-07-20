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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Earthquake: भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती! रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता

Iran Earthquake: भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती! रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता

Iran Earthquake: पश्चिमी ईरान में सोमवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया. काहरिज और जावनरुद के आसपास झटके महसूस किए गए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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पश्चिमी ईरान में सोमवार (20 जुलाई 2026) को 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार भूकंप का एपिसेंटर जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था. रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप का केंद्र काहरिज शहर से लगभग 54 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था. काहरिज की आबादी करीब 7.66 लाख है. इसके अलावा भूकंप का केंद्र जावनरुद शहर से लगभग 33 किलोमीटर दक्षिण में भी स्थित था, जहां करीब 38,600 लोग रहते हैं.

भूकंप के झटकों के बाद फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जान-माल के हताहत होने की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, अधिकारियों की ओर से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया जा रहा है. पश्चिमी ईरान भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहां समय-समय पर मध्यम से तेज झटके के भूकंप आते रहते हैं.

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ये भी पढ़ें: ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा- तुरंत छोड़ दें देश

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 20 Jul 2026 10:08 AM (IST)
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