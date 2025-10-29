अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति समझौता आखिरीकार फेल हो ही गया. इजरायल ने एक बार फिर से गाजा पर एयरस्ट्राइक कर दी है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर धमाकेदार हमला करने का आदेश दिया था. उन्होंने यह कदम हमास के बार-बार अटैक करने की वजह से उठाया है. ट्रंप ने दुनिया के कई बड़े नेताओं के सामने शांति समझौता करवाया था, लेकिन अब इस समझौते की धज्जियां उड़ चुकी हैं.

'बीबीसी' की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अभी तक 33 लोगों की मौत हुई है. वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है. रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने हमास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया और जान गंवा चुके बंधकों को लौटाने की शर्त का उल्लंघन किया है. दूसरी ओर हमास ने दावा किया है कि उसने किसी तरह का हमला नहीं किया और न ही शांति समझौते को तोड़ा है.

नेतन्याहू क्यों और किस पर भड़के

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पारा बढ़ गया है. उन्होंने हमास पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि उसने सीजफायर को तोड़ा है. नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास ट्रंप के शांति समझौते के मुताबिक नहीं चल रहा है. उसने पहले इजरायली बंधकों को लौटाने से इनकार किया और फिर सवाल किया गया तो बहाना बनाने लगा.

BREAKING: Israel violates the ceasefire, carrying out heavy airstrikes against Gaza pic.twitter.com/rRpdb1Yrik — Israel Exposed (@xIsraelExposedx) October 28, 2025

डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते पर फिर पानी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी कोशिशों के बाद इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता करवाया था, लेकिन अब उनकी कोशिश पर पानी फिर गया है. इजरायल ने हमास पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया तो दूसरी ओर हमास ने इससे साफ इनकार कर दिया. ट्रंप ने शांति समझौते के लिए 10 अहम पॉइंट्स रखे थे, जिनमें बंधकों को छोड़ने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब यह भी पूरी तरह से लागू होता नजर नहीं आ रहा.