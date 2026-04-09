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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसीजफायर के बावजूद ईरान ने होर्मुज कर दिया बंद, खड़ा हो गया नया बवाल, जहाज लौट रहे वापस

सीजफायर के बावजूद ईरान ने होर्मुज कर दिया बंद, खड़ा हो गया नया बवाल, जहाज लौट रहे वापस

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सीजफायर की घोषणा की गई थी. इसके बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, अमेरिका-ईरान के बीच घोषित युद्धविराम के बावजूद हालात तेजी से बिगड़े हैं. शुरुआत में कुछ जहाजों ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन इजरायल के लेबनान पर बड़े हमलों के बाद स्थिति अचानक बदल गई. बुधवार (8 अप्रैल 2026) को ग्रीस के स्वामित्व वाला बल्क कैरियर NJ Earth और लाइबेरिया का Daytona Beach जहाज युद्धविराम के बाद इस स्ट्रेट से गुजरने वाले पहले पोत बने. इससे उम्मीद जगी थी कि हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई.

इज़रायल के हमलों में लेबनान में 254 लोगों की मौत के बाद ईरान ने सख्त कदम उठाया. ईरान की अर्ध-सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी. सरकारी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पूरी तरह बंद है और जो टैंकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वापस फारस की खाड़ी की ओर लौटना पड़ा. इस फैसले का असर तुरंत दिखने लगा है. शिपिंग एनालिटिक्स फर्म Kpler के मुताबिक, पहले से ही 1,000 से ज्यादा जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए थे, जिनमें 187 तेल से भरे टैंकर शामिल हैं. सामान्य परिस्थितियों में भी इन जहाजों को निकलने में दो हफ्ते से ज्यादा समय लगता है.

हालात और गंभीर हो गए

ईरान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जहाजों के लिए नया नेविगेशन चार्ट जारी किया है. इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी जहाज तय मार्गों का ही पालन करें, ताकि समुद्र में बिछी संभावित बारूदी सुरंगों से बचा जा सके. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के लगभग एक-तिहाई समुद्री तेल व्यापार का गुजरना होता है. ऐसे में इसका बंद होना सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल कीमतों के लिए बड़ा खतरा है.

ये भी पढ़ें: 'इस बार ऐसी गोलियां बरसाएंगे कि कभी...', सीजफायर के बीच ट्रंप क्यों देने लगे ईरान को धमकी

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 09 Apr 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Iran ISRAEL WORLD NEWS IN HINDI Hormuz Strait
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