पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंगलवार (12 मई, 2026) को भीषण बम धमाका हो गया. इस ब्लास्ट में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अधिकारियों की मानें तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है. पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी राज्य में एक बार फिर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को चुनौती मिल रही है.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत जिले के एक बाजार में भीषण धमाका हुआ है. इसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें दो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी शामिल हैं. इसके अलावा 23 लोग घायल भी हुए हैं.

धमाके के बारे में पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के अनुसार, भीड़भाड़ वाले बाजार में व्यस्त समय के दौरान विस्फोटकों से लदे एक लोडर रिक्शा में विस्फोट हो गया. विस्फोट के तुरंत बाद बचाव दल 1122 घटनास्थल पर पहुंचे और मृतकों और घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए नौरंग अस्पताल पहुंचाया. सूत्रों के मुताबिक, कई घायलों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है.

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धमाके के तुरंत बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और सबूत जुटाने और जांच शुरू करने के लिए इलाके को घेर लिया. पुलिस ने बताया कि बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी बचाव कार्यों में सहायता करने और घायलों के लिए रक्तदान करने के लिए अस्पताल में जमा हुए.

बन्नू पुलिस चौकी ब्लास्ट में पाकिस्तान ने उठाया ये कदम

विदेश कार्यालय ने सोमवार (11 मई, 2026) को अफगान चार्ज डी'अफेयर्स को तलब किया था और बन्नू में हुए आतंकवादी हमले को लेकर अफगान तालिबान शासन को कड़ा विरोध पत्र सौंपा था. शनिवार की रात खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में फतेह खेल पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए कार बम विस्फोट में कम से कम 15 पुलिसकर्मी मारे गए और एक नागरिक सहित चार अन्य घायल हो गए.

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विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने 9 मई, 2026 को फतेह खेल पुलिस चौकी पर फ़ितना-अल-ख्वारिज से संबंधित आतंकवादियों द्वारा किए गए आईईडी हमले के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराया है. बयान के अनुसार, पाकिस्तान ने बताया कि अब तक जुटाए गए सबूतों और तकनीकी खुफिया जानकारी के साथ-साथ विस्तृत जांच से संकेत मिलता है कि इस हमले की साजिश अफगानिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों ने रची थी. पाकिस्तान ने अफगान धरती का लगातार इस्तेमाल किए जाने पर अपनी गंभीर चिंता दोहराते हुए कहा कि अफगान पक्ष को सूचित किया गया है कि पाकिस्तान हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निर्णायक जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है.