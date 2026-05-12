मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर छिपाए ईरान के फाइटर जेट, गुस्से में लाल हुआ US तो PAK का आया रिएक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर छिपाए ईरान के फाइटर जेट, गुस्से में लाल हुआ अमेरिका तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन

आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर छिपाए ईरान के फाइटर जेट, गुस्से में लाल हुआ अमेरिका तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन

US-Iran War: पाकिस्तान के ईरान के मिलिट्री विमानों को अपने एयरबेस पर छिपने की जगह देने की अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर मचे हंगामे के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 12 May 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बीच एक चौंकाने वाली अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थ होने का दिखावा कर रहा है, तो दूसरी ओर उसने यूएस के संभावित हमले से बचाने के लिए ईरान के मिलिट्री विमानों को अपने एयरबेस पर छिपने की जगह दी. रिपोर्ट को लेकर मचे हंगामे के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है.

रिपोर्ट में क्या दावा?

CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि सीजफायर के बाद ईरान ने अपने विमान पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित 'नूर खान एयरबेस' भेजे थे. इन विमानों में खास तौर से 'RC-130' शामिल था, जो खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के काम आता है. कहा जा रहा है कि यूएस के संभावित हमलों से बचाने के लिए तेहरान ने अपने विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस भेज दिए थे.

पाकिस्तान ने खारिज किया दावा

पाकिस्तान में ईरानी विमानों को लेकर सीबीएस की रिपोर्ट पर पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. पाक विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर नूर खान एयरबेस पर ईरानी विमानों की मौजूदगी को लेकर CBS न्यूज की रिपोर्ट को भ्रामक और सनसनीखेज बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया.

पाकिस्तान ने छिपाए थे ईरान के फाइटर जेट्स, खुलासे के बाद आगबबूला हुए ट्रंप के करीबी, मध्यस्थता को लेकर कह दी बड़ी बात

क्या बोला पाक विदेश मंत्रालय?

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया गया कि इस तरह की अटकलबाजी क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करने के मकसद से की जा रही हैं. बयान में कहा गया कि सीजफायर के बाद इस्लामाबाद में हुई  पहले दौर की शांति वार्ता के दौरान ईरान और अमेरिका के कई विमान पाकिस्तान पहुंचे, इनमें से कुछ विमान और सहायक कर्मी अगले दौर की बातचीत के इंतजार में अस्थायी रूप से पाकिस्तान में ही रुके रहे, लेकिन हाई लेवल पर दोबारा बातचीत शुरू नहीं पाई.

मंत्रालय ने आगे कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा समय में खड़ा ईरानी विमान सीजफायर की अवधि के दौरान आया था, इसका किसी संरक्षण देने से कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा कोई भी दावा अटकलबाजी, भ्रामक और हकीकत से पूरी तरह से परे है. आगे कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत तनाव कम करने को लेकर निष्पक्ष और जिम्मेदार मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और सभी पक्षों के साथ पारदर्शिता और संपर्क बनाए रखा है.

शहबाज-मुनीर ने की ट्रंप से गद्दारी! जंग के बीच ईरान ने पाकिस्तान के नूर एयरबेस पर उतारे लड़ाकू विमान, रिपोर्ट ने चौंकाया

Published at : 12 May 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Pakistan DONALD Trump US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर छिपाए ईरान के फाइटर जेट, गुस्से में लाल हुआ अमेरिका तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन
मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर छिपाए ईरान के फाइटर जेट, गुस्से में लाल हुआ US तो PAK का आया रिएक्शन
विश्व
पाकिस्तान को पूरी तरह बायपास करेगा भारत का नया गैस रूट! जानिए 7 अरब डॉलर वाले मेगा प्रोजेक्ट का स्टेटस
पाकिस्तान को पूरी तरह बायपास करेगा भारत का नया गैस रूट! जानिए 7 अरब डॉलर वाले मेगा प्रोजेक्ट का स्टेटस
विश्व
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
विश्व
पाकिस्तान ने छिपाए थे ईरान के फाइटर जेट्स, खुलासे के बाद आगबबूला हुए ट्रंप के करीबी, मध्यस्थता को लेकर कह दी बड़ी बात
PAK ने छिपाए थे ईरान के फाइटर जेट्स, खुलासे के बाद आगबबूला हुए ट्रंप के करीबी, कह दी बड़ी बात
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! ढाका में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
एग्रीकल्चर
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
शिक्षा
Punjab Board 12th Result 2026: कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget