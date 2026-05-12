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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटGT vs SRH: हैदराबाद ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव?

GT vs SRH: हैदराबाद ने जीता टॉस, गुजरात की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव?

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Playing 11: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. होम ग्राउंड में गुजरात टाइटंस की टीम पहले बैटिंग करने उतरेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 12 May 2026 07:14 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के 56वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस पहले बैटिंग करने उतरेगी. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

जानें क्या बोले पैट कमिंस?

टॉस के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. हमने यहां पहले कभी नहीं खेला है, इसलिए पहले गेंद से पिच का जायजा लेंगे, और फिर हमें जो भी लक्ष्य हासिल करना होगा, उम्मीद है कि बाद में विकेट थोड़ा आसान हो जाएगा. (आंकड़ों के अनुसार इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ज्यादा मैच जीते हैं) थोड़ा-बहुत. मतलब, हमेशा अलग-अलग कारक भी होते हैं. मुझे लगता है कि एक-दो बड़ी जीतें ऐसी भी हुई हैं जिनमें उन्होंने पहली पारी में बल्लेबाजों को सस्ते में आउट कर दिया. हां, आप सब कुछ देखते हैं. यह अभी भी थोड़ा अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है. कोई भी पिच को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकता. लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मैच है और टूर्नामेंट का यह समय काफी तनावपूर्ण है. (इस मैच के नॉकआउट से पहले नॉकआउट जैसा महसूस होने पर) मतलब, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे लगता है कि हमने खुद को कुछ मौके देने और फाइनल में पहुंचने का हक कमा लिया है. तो हमारे पास तीन मैच बचे हैं. हमने कुछ समय से नहीं खेला है. (ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लैंड का एसआरएच पर बेहतर रिकॉर्ड होने पर) हां, अभी (अभिषेक शर्मा) ने ड्रेसिंग रूम में यही कहा था. मैंने कहा, बिल्कुल सही, अब खोने को कुछ नहीं है. सारा दबाव उन्हीं पर है."

जानें क्या बोले शुभमन गिल?

टॉस के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "(एसआरएच पर जीटी के बेहतर रिकॉर्ड पर) खैर, देखते हैं क्या होता है. आप जानते हैं, मैं आंकड़ों वगैरह में ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन यह विकेट पिछले कुछ मैचों में इस विकेट पर खेले गए विकेटों से बेहतर लग रहा है. (टीम की मानसिकता पर) यह सब निरंतरता बनाए रखने, अपनी सोच में निरंतरता लाने और जितना हो सके अपने प्रदर्शन को सही ढंग से लागू करने के बारे में है, और यह टूर्नामेंट का आखिरी दौर है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है."

गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे

Published at : 12 May 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Shubman Gill GT VS SRH Gujarat Titans Vs Sunrisers Hyderabad IPL IPL 2026
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