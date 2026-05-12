'अम्मा की पार्टी में फूट! AIADMK के 30 MLA विजय के सपोर्ट में...', फ्लोर टेस्ट से पहले मचा बवाल

30 AIADMK MLA Support TVK TN Floor Test: तमिलनाडु में अभी सियासी संग्राम थमा नहीं है. अम्मा की पार्टी में फिर से फूट पड़ गई है. जी हां, फ्लोर टेस्ट के दौरान AIADMK बनाम AIADMK के बीच तनातनी देखने को मिल सकती है. विजय एक तरफ फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वह AIADMK के उन बागी नेताओं से घर जाकर मिल रहे हैं, जो उन्हें समर्थन दे चुके हैं. यह मुलाकात उस वक्त हुई, जब कुछ घंटों पहले उन्होंने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की. इनमें विधायक एसपी वेलुमणि और षणमुगम की अगुवाई में 30 विधायक हैं, जो पार्टी में पलानीस्वामी के नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं.

षणमुगन ने कहा कि विजय को सौपेंगे समर्थन पत्र

षणमुगम ने कहा है कि वह विजय को समर्थन पत्र सौंपेंगे. इनमें टीवीके सरकार को समर्थन दिया जाएगा. हमने इस पार्टी की स्थापना डीएमके के विरोध में की थी. पिछले 53 सालों से हमारी राजनीतिक डीएमके विरोध पर केंद्रित रही है. एक प्रस्ताव दिया गया था कि डीएमके के समर्थन से AIADMK की सरकार बनाई जाए, लेकिन हमारे ज्यादातर सदस्यों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

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AIADMK के नेता एग्री एस.एस कृष्णमूर्ति ने बागी विधायकों को चेताया

इधर, AIADMK के नेता एग्री एस.एस. कृष्णमूर्ति ने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कृष्णमूर्ति ने कहा कि AIADMK ने सभी विधायकों को निर्देश जारी किया है. इसमें तमिलनाडु विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में टीवीके के खिलाफ वोट करने की अपील की गई है. साथ ही कहा है कि जो विधायक पार्टी निर्देशों के खिलाफ काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इधर पलानीस्वामी के करीबी ओ.एस.मनियन ने इस मामले में बताया कि AIADMK के सभी 47 विधायकों ने विधायक दल के नेता के तौर पर EPS को अपना समर्थन दिया है. AIADMK के सभी 47 विधायकों ने एडप्पादी के. पलानीस्वामी को विधायक दल के नेता के तौर पर अपना समर्थन दिया है. इन विधायकों का समर्थन पत्र स्पीकर जे.सी. डी. प्रभाकर को सौंप दिया गया है.

वेलुमणि बोले- इस कदम का मतलब पार्टी में फूट पड़ना नहीं

वेलुमणि ने जोर देकर कहा है कि इस कदम का मतलब पार्टी में फूट पड़ना नहीं है. पलानीस्वामी डीएमके के समर्थ से सरकार बनाने के लिए इच्छुक थे. हमने उस फैसले का विरोध किया. AIADMK का गठन ही डीएमके को हराने के लिए किया गया था. अंदरुनी मतभेद तब सामने आए, जब षणमुगम के नेतृत्व में AIADMK विधायकों के एक समूह ने प्रोटेम स्पीकर एम.वी. करुपैया को लेटर सौंपकर वेलुमणि को विधायक दल का नेता नियुक्त करने की मांग की. विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते पलानीस्वामी को हटाने की मांग उठ चुकी है.

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