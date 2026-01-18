ईरान ने अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया है. अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है. ईरान ने इसके उलट अमेरिका पर आरोप मढ़ दिया है. ईरान ने कहा कि अमेरिका की कोशिश पश्चिम एशिया में टेंशन बढ़ाने की है. यह दावा सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने शनिवार को बयान जारी किया है. अमेरिका विदेश मंत्रालय ने एक्स पर फारसी भाषा में लिखे पोस्ट में दावा किया था कि उसे ऐसी रिपोर्ट मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि अमेरिका के कुछ ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान विकल्पों पर काम कर रहा है.

'ये बयान और दावे क्षेत्र में तनाव भड़काने के लिए किए जा रहे'

सरकारी चैनल के हवाले से बगाई ने कहा है कि ये बयान और दावे क्षेत्र में तनाव भड़काने की संयुक्त राज्य अमेरिका की मौजूदा नीति के अनुरूप हैं. साथ ही बगाई ने यह भी कहा कि ईरानी सशस्त्र बल ईरान की संप्रभुता की रक्षा के लिए देश की सैन्य और रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. किसी भी तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने की बात उनकी तरफ से कही गई है.

दिसंबर 2025 में शुरू हुए थे राष्टव्यापी विरोध प्रदर्शन

ईरान में दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है. शनिवार को वहां के सर्वोच्च नेता ने 17 जनवरी को टीवी पर दिए एक भाषण में माना है कि कई हजार लोग मारे गए हैं. उन्होंने कुछ मौतों को अमानवीय और क्रूर करार दिया है. साथ ही इसकी वजह अमेरिका और विदेशी ताकतों को माना है.

खामेनेई ने ट्रंप को बताया अपराधी

खामेनेई ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका ने प्रदर्शनों की साजिश रची और ट्रंप ने खुद हस्तक्षेप किया. ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित किया और सैन्य समर्थन का वादा किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान को निगलना है. ट्रंप एक अपराधी हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा मिलेगी. ईरानी राष्ट्र ने साजिश को कुचल दिया है.