'चीन के हथियारों ने नहीं अल्लाह ने...', ऑपरेशन सिंदूर पर आसिम मुनीर ने सुनाई ये कैसी कहानी?

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का बयान सामने आया है. इस बयान में वह ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह की मदद करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ अल्लाह ने मदद की.

आसिम मुनीर ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ चीन के हथियारों ने नहीं, बल्कि अल्लाह ने मदद की थी. अल्लाह में विश्वास के चलते फरिश्तों ने बुन्यान ए मर्सूस (भारत के खिलाफ ऑपरेशन ) में पाकिस्तानी सेना की मदद की.'

मुनीर ने कहां दिया ये बयान?

यह बयान मुनीर ने इसी महीने के शुरुआत में नेशनल उलेमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में दिया. इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित बड़ी संख्या में इस्लामिक मौलाना और स्कॉलर मौजूद थे. कॉन्फ्रेंस का वीडियो अब सामने आया है. आसिम मुनीर इन दिनों लीबिया के दौरे पर हैं.

40 सेकंड के वीडियो में और क्या कहा?

मुनीर ने 40 सेकंड के अपने वीडियो में कहा कि मेरा खुदा गवाह है कि बुन्यान ए मर्सूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की. इस दौरान उन्होंने अपने मुल्क के तौर तरीकों को ठीक करने की बात भी कही. उन्होंने अरबी में कुछ धार्मिक पंक्तियां भी बोली.

ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमले किए थे. यह टारगेटेड हमले थे. इन हमलों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था.

पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमला हुआ था. इसमें पाकिस्तान की तरफ से सहायता प्राप्त हमलावरों ने पहलगाम में घुसकर लोगों से उनका धर्म पूछा और उनकी हत्या कर दी थी. इस बर्बर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के इन दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था.