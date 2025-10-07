पाकिस्तान को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है. उसने करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान वह देश है, जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और इस दौरान अपनी ही सेना सेना से 4 लाख महिलाओं का यौन उत्पीड़न करवाया. भारत ने पाक को आतंकवाद के मसले पर भी घेरा. भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने जम्मू कश्मीर के मसले पर भी देश का पक्ष रखा.

दरअसल पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था और उसने कई बड़े झूठ बोले. इस दौरान भारतीय प्रतिनिधि हरीश ने पाक को आईना दिखा दिया. पाक ने कहा था कि कश्मीरी महिलाएं दशकों से यौन हिंसा का सामना कर रही हैं. इसके जवाब में हरीश ने कहा, "दुर्भाग्यवश हमें हर साल हमारे देश के खिलाफ भ्रमित करने वाला भाषण को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, खासकर जम्मू और कश्मीर पर, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है.''

ऑपरेशन सर्चलाइट पर क्या बोला भारत

उन्होंने पाकिस्तान का पर्दाफाश करते हुए कहा, ''एक ऐसा देश जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है, व्यवस्थित तरीके से नरसंहार को अंजाम देता है, वह केवल दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए झूठी बयानबाजी करता है. पाकिस्तान वह देश है जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और अपनी ही सेना से 4,00,000 महिलाओं का यौन उत्पीड़न करवाया.''

संयुक्त राष्ट्र में कई बार बेइज्जती करवा चुका है पाकिस्तान

यह पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में बेनकाब किया हो, इससे पहले भी पाक अपनी बेइज्जती करवा चुका है. भारत आतंकवाद के मसले पर भी पाकिस्तान का काला सच दुनिया के सामने रख चुका है.