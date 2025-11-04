परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचाता है ये बम, भारत के पास टेस्ट का मौका, दहशत में पाकिस्तान!

अगर दुनिया के मानचित्र को देखा जाए तो ऐसे नौ देश हैं, जो कि परमाणु शक्ति से संपन्न हैं. भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, इजरायल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान शामिल हैं. वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण कर चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि पाकिस्तान और चीन दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. ट्रंप का यह बयान भारत के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है.

ट्रंप ने दावा किया कि चीन, पाकिस्तान, रूस और नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण को लेकर काम कर रहे हैं. उन्होंने पेंटागन को भी परमाणु परीक्षण का आदेश दे दिया था. अहम बात यह भी है कि ट्रंप के दावों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है. अगर ट्रंप का दावा सच है तो भारत के पास हाइड्रोजन बम टेस्ट करने का मौका बन सकता है.

भारत को पास सबसे अच्छा मौका

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत को हाइड्रोजन बम के प्रोडक्शन का मौका मिल सकता है. दरअसल पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के एक दशक से भी ज्यादा समय बीतने के बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिक के. संथानम ने मई 1998 में कहा था कि हाइड्रोजन या थर्मोन्यूक्लियर बम कम क्षमता वाला है और देश सामरिक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता है. हालांकि परमाणु ऊर्जा के तत्कालीन अध्यक्ष राजगोपाल चिदंबरम ने इन दावों को सही नहीं ठहराया था.

भारत के हाइड्रोजन बम से दहशत में पाक

पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया तो उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी. हाइड्रोजन बम को परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी माना जाता है. पाक के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने चेतावनी दी है कि भारत जल्द ही एक थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर सकता है.