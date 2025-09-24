अमेरिका के एच-1 बी वीजा की फीस में भारी भरकम इजाफा करने के बाद से भारतीय आईटी कंपनियां और प्रोफेशनल्स की दिक्कतें बढ़ गई हैं. ट्रंप प्रशासन का ये फैसला भारत के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है. इसी बीच जर्मनी की तरफ से भारतीयों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है.

भारत में जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने भारतीयों को खास बताते हुए मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि जर्मनी में भारतीय कामगारों को लेकर बात करने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्षण है. जर्मनी में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में भारतीय शामिल हैं.

'जर्मन से ज्यादा इंडियंस करते हैं कमाई'

उन्होंने आगे कहा कि औसत तौर पर देखा जाए तो भारत के लोग जर्मनी में जर्मन से ज्यादा पैसा कमाते हैं और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ज्यादा सैलरी का मतलब साफ है कि भारतीय लोग जर्मनी में ज्यादा मेहनत से काम करते हैं. वे बाकी लोगों के मुकाबले जर्मन सोसायटी में अपना ज्यादा योगदान देते हैं.

Here is my call to all highly skilled Indians.



Germany stands out with its stable migration policies, and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech.



Find your way to Germany to boost your career: https://t.co/u5CmmrHtoF pic.twitter.com/HYiwX2iwME — Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 23, 2025

उन्होंने कहा कि हम मेहनत में यकीन करते हैं, इसलिए बेस्ट लोगों को हम बेस्ट जॉब देते हैं. हमारी माइग्रेशन पॉलिसी भी जर्मन कारों की तरह ही है- भरोसेमंद, मॉर्डन और उम्मीदों पर खरा उतरने वाली. हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लीयर और स्पष्ट है उसमें कुछ भी अटपटी चीजें नहीं हैं. अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हम रातों रात नियम नहीं बदलते.

जर्मनी में नौकरी पाने का तरीका

उन्होंने कहा कि सभी उच्च कुशल भारतीयों से मेरा आह्वान है कि वे जर्मनी आएं. साथ ही कहा कि जर्मनी अपनी स्थिर प्रवासन नीतियों और आईटी, प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों के लिए बेहतरीन रोज़गार के अवसरों के कारण विशिष्ट स्थान रखता है. जर्मनी में करियर बनाने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. http://linktr.ee/germanyinindia

