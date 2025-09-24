हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वH-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'

H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'

Dr Philipp Ackermann: जर्मनी ने कहा कि हमारी माइग्रेशन पॉलिसी भी जर्मन कारों की तरह ही है- भरोसेमंद, मॉर्डन और उम्मीदों पर खरा उतरने वाली. अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि हम रातों रात नियम नहीं बदलते.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के एच-1 बी वीजा की फीस में भारी भरकम इजाफा करने के बाद से भारतीय आईटी कंपनियां और प्रोफेशनल्स की दिक्कतें बढ़ गई हैं. ट्रंप प्रशासन का ये फैसला भारत के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है. इसी बीच जर्मनी की तरफ से भारतीयों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है. 

भारत में जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने भारतीयों को खास बताते हुए मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि जर्मनी में भारतीय कामगारों को लेकर बात करने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्षण है. जर्मनी में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में भारतीय शामिल हैं. 

'जर्मन से ज्यादा इंडियंस करते हैं कमाई'
उन्होंने आगे कहा कि औसत तौर पर देखा जाए तो भारत के लोग जर्मनी में जर्मन से ज्यादा पैसा कमाते हैं और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ज्यादा सैलरी का मतलब साफ है कि भारतीय लोग जर्मनी में ज्यादा मेहनत से काम करते हैं. वे बाकी लोगों के मुकाबले जर्मन सोसायटी में अपना ज्यादा योगदान देते हैं. 

उन्होंने कहा कि हम मेहनत में यकीन करते हैं, इसलिए बेस्ट लोगों को हम बेस्ट जॉब देते हैं. हमारी माइग्रेशन पॉलिसी भी जर्मन कारों की तरह ही है- भरोसेमंद, मॉर्डन और उम्मीदों पर खरा उतरने वाली. हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लीयर और स्पष्ट है उसमें कुछ भी अटपटी चीजें नहीं हैं. अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हम रातों रात नियम नहीं बदलते.  

जर्मनी में नौकरी पाने का तरीका
उन्होंने कहा कि सभी उच्च कुशल भारतीयों से मेरा आह्वान है कि वे जर्मनी आएं. साथ ही कहा कि जर्मनी अपनी स्थिर प्रवासन नीतियों और आईटी, प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों के लिए बेहतरीन रोज़गार के अवसरों के कारण विशिष्ट स्थान रखता है. जर्मनी में करियर बनाने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.  http://linktr.ee/germanyinindia

ये भी पढ़ें

GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई

Published at : 24 Sep 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Job Germany INDIA Dr Philipp Ackermann
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget