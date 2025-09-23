कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कई एशियाई देशों में मची राजनीति उथल-पुथल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. बीजेपी ने उनके बयान को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमले के रूप में जोड़ दिया. बीते कुछ सालों में एशिया के कई देशों में तख्तापलट हुआ और सरकारें बदल गई, इस पर मनीष तिवारी ने वंशवाद वाली राजनीति के खिलाफ बढ़ते गुस्से की तरफ इशारा किया.

अब किसी का विशेषाधिकार स्वीकार्य नहीं: मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'जनरेशन X, Y, Z को अब किसी का विशेषाधिकार स्वीकार्य नहीं है. जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली और फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने इन पर अपनी छाप छोड़ी है.' उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने वंशवाद को ध्वस्त किया किया है या फिर चुनौती दे रहे हैं.

BJP ने मनीष तिवारी के बयान को राहुल गांधी से जोड़ा

बीजेपी ने उनके बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जोड़ दिया. बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि G-23 बागी गुट के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े 'Nepo Kid' राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने कहा, 'GEN Z को तो छोड़िए कांग्रेस के अपने दिग्गज भी उनकी राजनीति से तंग आ चुके हैं. अब विद्रोह अंदर से ही है.'

Gosh I just wish that some people would grow up in life .



Everything does not have to be dumbed down to a Cong - BJP he said she said or targeting X or Y.



What is happening in South Asia and East Asia has serious National Security implications and why it is happening needs… https://t.co/brzQF7qGrM

— Manish Tewari (@ManishTewari) September 23, 2025

कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई

अमित मालवीय को जवाब देते हुए मनीष तिवारी ने अपने पोस्ट में बीजेपी के तर्क को खारिज किया. मनीष तिवारी ने कहा, 'मैं बस यही चाहता हूं कि कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ें. इस बहस को कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि दक्षिण और पूर्वी एशिया के बड़े घटनाक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए. इन जगहों पर जो कुछ हो रहा है, उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं.'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि देश के GEN-Z संविधान की रक्षा करेंगे, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस हमलावर है. राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया जब नेपाल में Gen-Z आंदोलन ने तख्तापलट कर दिया. इस पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर GEN-Z का गुस्सा फूटा तो कांग्रेस सांसद को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें : वोट चोरी से बचने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया पायलट प्रोजेक्ट, जानिये क्या है कांग्रेस की वोट रक्षक रणनीति ?