गाजा पीस डील के तहत हमास का बड़ा फैसला, 20 में से 7 बंधकों को किया रिहा

गाजा पीस डील के तहत आतंकी संगठन हमास ने 20 में से 07 बंधकों को रिहा कर दिया है. बाकी 13 को भी जल्द किया जाएगा. इजरायल रक्षा बल (IDF) और इजरायल सुरक्षा एजेंसी (ISA) ने बताया कि सात बंधकों को रेड क्रॉस के माध्यम से इजरायल भेजा जा रहा है. ये बंधक अब गाजा से इजरायल की ओर जा रहे हैं.

सैन्य अधिकारियों ने कहा कि बाकी बंधकों को भी जल्द रिहा किया जाएगा. पहले सात बंधकों की रिहाई के बाद अब 13 शेष जीवित बंधकों की रिहाई की उम्मीद है. इसके बाद 28 अन्य बंधकों की वापसी होगी, जिनमें 26 की मौत हो चुकी है और 2 की स्थिति अभी अज्ञात है. सीजफायर समझौते के तहत, इजरायल लगभग 2,000 फिलिस्तीनी बंदियों को भी रिहा करेगा. इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि 1,966 बंदियों को जेलों से बसों में बैठाकर गाजा के नासिर अस्पताल भेजा जाएगा.

प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने दी ये जानकारी

प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने कहा कि फिलिस्तीनी बंदियों को तभी रिहा किया जाएगा जब सभी बंधक इजरायल में पहुंच जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि मृत बंधकों की सभी लाशें सोमवार को वापस नहीं मिलेंगी.

इजरायल विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

इजरायल विदेश मंत्रालय ने हमास द्वारा रिहा किए गए पहले सात बंधकों की पहचान की पुष्टि की है. विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “हम इसे कहने के लिए 738 दिन इंतजार कर रहे थे. घर में स्वागत है.”

रिहा किए गए सात बंधकों के सामने आए नाम

पहले रिहा किए गए सात बंधकों के नाम इस प्रकार हैं- गाय गिलबोआ दलाल, एइटन मोर, मतान एंगरेस्ट, एलोन ओहेल, गली और जिव बर्मन, और ओमरी मिरान. इन बंधकों को अब गाजा से इजरायल की ओर ले जाया जा रहा है, जहां उनकी शुरुआती मेडिकल जांच की जाएगी. इस रिहाई का हिस्सा इजरायल और फिलिस्तीनी पक्षों के बीच जारी संघर्षविराम समझौते का एक महत्वपूर्ण कदम है.

