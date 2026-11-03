संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यावधि चुनाव किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के ठीक दो साल पूरे होने पर हो रहे ये चुनाव इस बात का फैसला करने जा रहे हैं कि व्हाइट हाउस की नीतियां आने वाले समय में कितनी प्रभावी होंगी या फिर उन्हें संसद के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा.

इस बार का यह चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प और कड़े मुकाबले वाला है. इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि इन चुनावों में सीटों का पूरा गणित क्या है, कितने मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं और कौन से राज्य अमेरिकी संसद (कांग्रेस) की तकदीर तय करेंगे.

हालांकि इसपर चर्चा करने से पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका में चुनाव होता कैसे है? दरअसल अमेरिकी चुनाव प्रणाली दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों से अलग है. यह मुख्य रूप से दो प्रमुख राजनीतिक दलों डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के इर्द-गिर्द घूमती है.

अमेरिकी सरकार के तीन मुख्य अंगों के लिए चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार कार्य करती है.

राष्ट्रपति चुनाव (इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली): अमेरिका में राष्ट्रपति सीधे जनता के लोकप्रिय वोटों से नहीं चुना जाता. यहां इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली काम करती है. कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, और जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट हासिल करने होते हैं. प्रत्येक राज्य को उसकी आबादी और संसद में प्रतिनिधित्व के आधार पर इलेक्टोरल वोट दिए जाते हैं. 48 राज्यों में "विनर-टेक-ऑल" नियम लागू होता है, यानी जिस उम्मीदवार को राज्य में सबसे ज्यादा जनमत मिलता है, उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट उसी को मिल जाते हैं.

कांग्रेस (संसद) का चुनाव: अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दो सदन हैं.

प्रतिनिधि सभा : इसमें आबादी के हिसाब से राज्यों को सीटें मिलती हैं (कुल 435 सीटें), सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है.

सीनेट: इसमें हर राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा (कुल 100 सीटें)। सीनेटरों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है.

मध्यावधि चुनाव: राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के ठीक बीच (दो साल बाद) होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, जहां पूरी प्रतिनिधि सभा और एक-तिहाई सीनेट के लिए मतदान होता है.

सीटों का पूरा गणित

अमेरिकी संसद यानी 'कांग्रेस' के दो मुख्य सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट. इन दोनों सदनों पर नियंत्रण पाने के लिए ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मुख्य मुकाबला चल रहा है.

प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटें दांव पर

प्रतिनिधि सभा की सभी 435 मतदान वाली सीटें इस चुनाव में पूरी तरह से दांव पर हैं. इसके अलावा 6 गैर-मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं.

इस वक्त की स्थिति की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी के पास बेहद मामूली बहुमत (करीब 219-214 या 218-214) है. सदन में बहुमत का जादुई आंकड़ा 218 सीटों का है.

डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रतिनिधि सभा पर कब्जा करने के लिए केवल 4 सीटों का शुद्ध लाभ हासिल करने की जरूरत है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बार रेडरिफ़्रिक्टिंग ( चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण) और कई सीटों पर कड़े मुकाबले के चलते हाउस का पासा किसी भी तरफ पलट सकता है.

सीनेट का चुनावी रण- 35 सीटों पर मुकाबला

अमेरिकी सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इसलिए हर दो साल पर एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होते हैं. इस बार कुल 35 सीनेट सीटें (जिनमें दो विशेष चुनाव फ्लोरिडा और ओहियो के शामिल हैं) मैदान में हैं.

इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट में 53 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स और उनके सहयोगी निर्दलीय 47 सीटों पर काबिज हैं।

सीनेट में बहुमत के लिए 51 सीटों की आवश्यकता होती है. चूंकि उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस टाई होने की स्थिति में रिपब्लिकन पक्ष में निर्णायक वोट डाल सकते हैं, इसलिए डेमोक्रेट्स को सीनेट की बाजी पलटने के लिए कम से कम 4 सीटें छीनकर अपने पाले में लानी होंगी.

स्विंग स्टेट्स और टॉस-अप सीटों का खेल

चूंकि अमेरिका में अधिकांश राज्य वैचारिक रूप से या तो पूरी तरह 'रेड' (रिपब्लिकन समर्थक) या 'ब्लू' (डेमोक्रेट समर्थक) हो चुके हैं, असली मुकाबला चुनिंदा 'स्विंग स्टेट्स' या 'टॉस-अप' सीटों पर टिका है.

सीनेट और हाउस दोनों में लगभग 40 से अधिक सीटें ऐसी हैं जो बेहद संवेदनशील और कांटे की टक्कर वाली हैं. टेक्सास, ओहायो, मिशिगन, आयोवा, अलास्का, कंसास और मेन जैसे राज्यों में मुकाबला कांटे का है. उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन गढ़ माने जाने वाले टेक्सास में भी इस बार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, जिससे चुनावी मानचित्र के समीकरण हिल गए हैं।

मतदाता जनसांख्यिकी और वोटर टर्नआउट

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में हमेशा से एक चुनौती कम मतदाता मतदान की रही है, क्योंकि इनमें राष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं होता. हालांकि, इस बार के आंकड़ों और जनसांख्यिकी रुझानों में कुछ खास बातें उभरकर आई हैं.

हिस्पैनिक और एशियाई अमेरिकी मतदाता: जैसा कि पिछले दिनों चर्चा रही है, फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया और एरिज़ोना जैसे राज्यों में हिस्पैनिक और एशियन-अमेरिकन वोटर्स निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं. अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों ने इन समुदायों को पोलिंग बूथ तक खींचने में बड़ी भूमिका निभाई है.

ग्रामीण बनाम शहरी मतदाता: चार्ट्स यह भी दर्शाते हैं कि ग्रामीण इलाकों में रिपब्लिकन पकड़ मजबूत है, जबकि शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती दिख रही है.

इन चुनावों के नतीजे ट्रंप और अमेरिका के लिए क्यों मायने रखते हैं?

विधायिका पर नियंत्रण: यदि डेमोक्रेट्स हाउस या सीनेट में से किसी एक पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घरेलू एजेंडा बुरी तरह बाधित हो सकता है. ट्रंप के पास वीटो पावर तो रहेगी, लेकिन बजट पारित कराने और महत्वपूर्ण नियुक्तियों (जैसे कैबिनेट और सुप्रीम कोर्ट) में उन्हें भारी राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा.

जांच और महाभियोग का खतरा: इतिहास गवाह है कि मध्यावधि चुनावों में अक्सर सत्ताधारी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है. यदि विपक्षी दल बहुमत में आते हैं, वे प्रशासनिक नीतियों और वित्तीय मामलों पर कई गंभीर संसदीय जांच बिठा सकते हैं.

2026 के ये मध्यावधि चुनाव महज साधारण चुनाव नहीं हैं, बल्कि यह अमेरिकी लोकतंत्र के शक्ति-संतुलन का बैरोमीटर हैं. कुछ ही सीटों का हेरफेर वाशिंगटन की पूरी राजनीतिक दिशा को बदलकर रख सकता है. पूरी दुनिया की नजरें अब इन मतपेटियों और आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल के बाकी बचे हिस्से में कितनी मजबूती से आगे बढ़ पाएगा.