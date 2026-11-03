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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार

CM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को कुत्ता और लाश कहने वाली DMK की पार्षद डी. सुधा को मद्रास हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. इस दौरान पुलिस को जमकर फटकार लगाई.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 09:07 AM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में DMK की पार्षद डी. सुधा को मद्रास हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा की असली परीक्षा तब होती है, जब कही गई बात कठोर हो, न कि तब जब वह विनम्र हो. कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी अक्सर उन आलोचकों को गिरफ्तार नहीं करना चाहते जो मर्यादित तरीके से आलोचना करते हैं. 

जस्टिस एन. रमेश ने 16 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को आलोचना, मजाक और यहां तक कि अपशब्दों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी राजनीतिक बयान से हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं फैलती है तो पुलिस उसे दबाने के लिए गिरफ्तारी की धमकी का इस्तेमाल नहीं कर सकती.

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कौन हैं डी. सुधा 
सुधा ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के वार्ड 95 का प्रतिनिधित्व करती हैं और DMK की महिला शाखा की पदाधिकारी हैं. आरोप है कि 7 अक्टूबर को राजा अन्नामलाई मंड्रम में हुई पार्टी की एक बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री को "कुत्ता" और "लाश" कहा था. इसे लेकर 12 दिन बाद TVK के एक पदाधिकारी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई. 

हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया
अदालत ने कहा कि ये भाषण एक व्यक्ति को संबोधित था, न कि किसी समुदाय या लोगों के किसी वर्ग को. अदालत ने यह भी बताया कि इस भाषण में किसी को भी कोई कदम उठाने के लिए नहीं कहा गया था. जज ने इस बात पर सवाल उठाया कि पुलिस ने विरोधी पार्टियों के समर्थकों के बीच टकराव की संभावना पर इतना भरोसा क्यों किया. उन्होंने बताया कि शिकायत से पहले के 12 दिनों में या उसके बाद इस भाषण की वजह से कोई बवाल नहीं हुआ. 

पुलिस पर उठाए सवाल
अदालत ने कहा कि सरकार को डर था कि सोशल मीडिया पर होने वाली बहस सड़कों पर आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती. जज ने यह भी पूछा कि FIR दर्ज करने से पहले पुलिस ने शुरुआती जांच क्यों नहीं की, खासकर तब जब इन कथित अपराधों के लिए अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है.

इसके अलावा कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में पुलिस के निष्पक्ष रहने की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की. जस्टिस रमेश ने कहा, "पुलिस राज्य की सेवा करती है, न कि सत्ताधारी पार्टी की, जो बदलती रहती है."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 03 Nov 2026 09:07 AM (IST)
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DMK Madras High Court CM Vijay
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