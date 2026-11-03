दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका में मध्यावधि चुनाव आज है. अमेरिकी राजनीति के इस अहम पड़ाव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नीतियों की कड़ी परीक्षा हो रही है. अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों (प्रतिनिधि सभा और सीनेट) पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हो रही इस जंग में वैसे तो मुख्य मुकाबला रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच है, लेकिन इस बार के चुनाव में एक ऐसा समुदाय है जिसकी राजनीतिक ताकत चर्चा के केंद्र में है वह हैं भारतीय-अमेरिकी मतदाता.

52 लाख से अधिक की आबादी वाला यह समुदाय अब केवल आर्थिक रूप से संपन्न या पेशेवर वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति में एक ऐसा 'किंगमेकर' बन चुका है जो कई कड़े मुकाबले वाली सीटों पर हार-जीत का पासा पलट सकता है.

बढ़ती आबादी और चुनावी राज्यों में प्रभाव

अमेरिका में एशियाई-अमेरिकी समुदाय सबसे तेजी से बढ़ने वाले मतदाताओं में से एक है, और इसमें भारतीय मूल के लोग सबसे आगे हैं. हालांकि कुल आबादी के मुकाबले इनकी संख्या भले ही एक निश्चित प्रतिशत हो, लेकिन इनका भौगोलिक वितरण रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है.

कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक राज्यों के अलावा, भारतीय-अमेरिकी अब टेक्सास, जॉर्जिया, वर्जीनिया, पेनसिल्वेनिया, मिशिगन और एरिजोना जैसे 'स्विंग स्टेट्स' में अच्छी खासी संख्या में बस चुके हैं. अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में जहां कई सीटें महज कुछ सौ या हजार वोटों के अंतर से तय होती हैं, वहां यह छोटा लेकिन जागरूक और शिक्षित मतदाता समूह किसी भी उम्मीदवार की नाव पार लगाने या डुबाने की ताकत रखता है.

क्या कहते हैं हालिया आंकड़े और सर्वे?

कारनेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा जारी 'इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे' (IAAS) के आंकड़े बताते हैं कि इस समुदाय का राजनीतिक झुकाव किस ओर है

डेमोक्रेट्स की ओर झुकाव: सर्वे के मुताबिक, करीब 62% से 66% भारतीय-अमेरिकी मतदाता कांग्रेस के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का इरादा रखते हैं.

ट्रंप और रिपब्लिकन का समर्थन: हाल के वर्षों में हालांकि कंजर्वेटिव मुद्दों और टैक्स नीतियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भारतीय-अमेरिकियों का एक छोटा धड़ा आकर्षित हुआ है, और लगभग 30% के करीब मतदाता रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं.

इसके बावजूद, कुल समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अभी भी डेमोक्रेटिक नीतियों के साथ अधिक सहज महसूस करता है.

ट्रंप के भविष्य के लिए यह चुनाव क्यों अहम हैं?

वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग और उनकी नीतियों को लेकर अमेरिकी समाज में गहरा ध्रुवीकरण देखा जा रहा है. मध्यावधि चुनाव अमूमन मौजूदा राष्ट्रपति के कामकाज पर एक प्रकार का 'जनमत संग्रह' माने जाते हैं. यदि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन इन चुनावों में कांग्रेस (विशेषकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनेट) पर से अपना नियंत्रण खो देती है, तो ट्रंप के लिए अपने बचे हुए कार्यकाल में मनचाहे कानून पास कराना, टैक्स में कटौती करना या कड़े आव्रजन फैसले लेना लगभग असंभव हो जाएगा.

यहीं पर भारतीय-अमेरिकी वोटर्स की भूमिका निर्णायक बन जाती है.

इमिग्रेशन और वीजा नीतियां: ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियां, कानूनी रूप से अमेरिका में रहने और बसने के रास्ते और एच-1बी (H-1B) वीजा से जुड़े मुद्दे भारतीय-अमरीकी समुदाय को सीधे प्रभावित करते हैं. समुदाय के भीतर इसको लेकर चिंताएं हैं, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर रही हैं.

महंगाई और जीवन-यापन का खर्च: आम अमेरिकी नागरिकों की तरह भारतीय-अमेरिकियों के लिए भी महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं और अर्थव्यवस्था सबसे बड़े मुद्दे हैं. यदि ये मतदाता मौजूदा प्रशासन से असंतुष्ट होकर विपक्षी डेमोक्रेट्स के पक्ष में लामबंद होते हैं, तो यह रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा.

विदेश नीति और भारत-अमेरिका संबंध: हालांकि वाशिंगटन में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी (जैसे रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में 'ट्रस्ट' पहल) को दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है, फिर भी भारतीय-अमेरिकी मतदाता इस बात पर बारीक नजर रखते हैं कि अमेरिकी संसद भारत के हितों के प्रति कितनी अनुकूल है.

अमरीकी मध्यावधि चुनाव भले ही राष्ट्रपति को सीधे तौर पर उनके पद से नहीं हटाते, लेकिन यह तय करते हैं कि व्हाइट हाउस के पास कितनी विधाई ताकत बचेगी. ऐसे में, भारतीय-अमेरिकी मतदाता सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में नहीं हैं, बल्कि वे उस तराजू की तरह हैं जो पेंडुलम को किसी भी दिशा में झुका सकते हैं. यदि ये मतदाता कड़े मुकाबलों वाले जिलों में बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट करते हैं, तो यह डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे और उनकी पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित होगा।.