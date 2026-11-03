Explained: डिजिटल तांडव, एक झटके में 9 देशों के सुपरमार्केट्स के फ्रिज हैक, करोड़ों का खाना बर्बाद
एस्टोनिया में स्थिति और भी भयावह थी, जहां हैकर्स ने फ्रीजर्स के तापमान को सीधे 50°C (122°F) पर सेट कर दिया, जिससे ठंडा रखने वाले डिब्बे ओवन की तरह तपने लगे.
आधुनिक दौर में साइबर हमलों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में डेटा चोरी, बैंक खातों में सेंधमारी या सर्वर ठप होने का ख्याल आता है लेकिन नवंबर 2026 की शुरुआत में यूरोप ने साइबर हमलों का एक ऐसा नया और भयानक रूप देखा, जिसने सीधे आम इंसानों की थाली और खाद्य सुरक्षा को निशाना बनाया. यूरोप के कम से कम 9 देशों जिनमें बेल्जियम, स्वीडन, फ्रांस, फिनलैंड, एस्टोनिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग शामिल हैं, वहां के सैकड़ों सुपरमार्केट्स में लगे इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन और फ्रीजर सिस्टम पर एक साथ साइबर हमला किया गया.
हैकरों ने सुपरमार्केट के कोल्ड स्टोरेज और कूलिंग सिस्टम का तापमान दूर बैठकर 18°C से लेकर 50°C तक बढ़ा दिया. नतीजा यह हुआ कि रात भर में कई टन मांस, दूध, फल, फ्रोजन फूड और दवाइयां सड़ गईं. इसे इतिहास का पहला ऐसा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर साइबर-वारफेयर' माना जा रहा है, जिसने किसी देश की फूड सप्लाई चेन (खाद्य आपूर्ति श्रृंखला) को सीधे तौर पर पंगु बना दिया.
घटना के बारे में जानिए
यह हमला केवल किसी एक रिटेल चेन पर नहीं, बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुपरमार्केट ब्रांड्स पर हुआ. आइए जानते हैं
बेल्जियम और लक्जमबर्ग: बेल्जियम में कैरफोर, डेलहाइज़, कोलरूट, और यहां तक कि IKEA के स्टोर भी इसकी चपेट में आए. बेल्जियम के प्रसिद्ध मीट स्टोर मालिक ल्यूक डे लाएट ने बताया कि तड़के 3:30 बजे उनके कर्मचारियों ने फोन पर सूचना दी कि फ्रीजर्स का तापमान अचानक बढ़कर 18°C हो गया है, जिससे उनका 15,000 यूरो मूल्य का मीट एक झटके में बर्बाद हो गया.
एस्टोनिया: एस्टोनिया में स्थिति और भी भयावह थी, जहां हैकर्स ने फ्रीजर्स के तापमान को सीधे 50°C (122°F) पर सेट कर दिया, जिससे ठंडा रखने वाले डिब्बे ओवन की तरह तपने लगे.
स्वीडन और पुर्तगाल: स्वीडन में 'कूप' और 'इका' चेन के स्टोर प्रभावित हुए. पुर्तगाल में 'इंटरमार्शे' स्टोरों के सिस्टम को हैक कर लिया गया. यूरोपीय संघ (EU) के कृषि और खाद्य आयुक्त क्रिस्टोफ़ हैनसेन ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि "यह हमारी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने और उपभोक्ताओं के विश्वास को तोड़ने का एक सोच-समझकर किया गया प्रयास है."
हैकर्स ने इस हमले को अंजाम कैसे दिया?
सुरक्षा एजेंसियों और साइबर विशेषज्ञों के शुरुआती विश्लेषण के अनुसार, इस हमले में हैकर्स ने सुपरमार्केट्स के बुनियादी आईटी ढांचे ( इंटरनेट ऑफ थिंग्स) की कमजोरियों का फायदा उठाया.
पुराने रेफ्रिजरेशन कंट्रोलर: अधिकांश सुपरमार्केट्स तापमान नियंत्रण के लिए जिस डैनफॉस या सबकोबेल जैसे बाहरी वेंडर्स के डिजिटल थर्मास्टेट और कंट्रोलर्स का उपयोग करते थे, उनमें से कई पुरानी तकनीक पर चल रहे थे.
इंटरनेट से सीधे जुड़े कंट्रोल पैनल: इन कूलिंग सिस्टम्स के कंट्रोलर सार्वजनिक इंटरनेट से जुड़े हुए थे ताकि तकनीशियन दूर से ही तापमान की निगरानी कर सकें. हैकर्स ने डिफ़ॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड या सुरक्षा पैच न होने का फायदा उठाकर सिस्टम में सीधे पैठ बना ली.
4G/लिगेसी नेटवर्क की कमजोरी: स्वीडिश रिटेलर 'कूप' के अनुसार, जो स्टोर्स सुरक्षित 5G नेटवर्क के बजाय पुराने 4G या असुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े थे, वे आसानी से हैकर्स का शिकार बन गए.
आर्थिक नुकसान और सप्लाई चेन का संकट
इस हमले का असर केवल खाना खराब होने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे यूरोपीय खुदरा बाजार की कमर तोड़ दी. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, केवल फ्रांस और बेल्जियम में बर्बाद हुए सामान और उपकरणों को हुए नुकसान का आंकड़ा दसियों मिलियन यूरो (सैकड़ों करोड़ रुपये) से अधिक का है.
टन के हिसाब से खाने-पीने का सामान कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ा, जिससे सुपरमार्केट्स की अलमारियां खाली हो गईं.
बीमा कंपनियों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या साइबर हमले से खराब हुए भोजन को 'डिजिटल नुकसान' माना जाए या 'भौतिक क्षति'.
इस हमले के पीछे कौन है?
हालांकि अभी तक किसी भी हैकर समूह या देश ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और यूरोपीय अधिकारियों के पास इसके पीछे के इरादों को लेकर दो प्रमुख सिद्धांत हैं.
आर्थिक अस्थिरता: बेल्जियम और फ्रांस के व्यापारियों का मानना है कि यह हमला यूरोपीय अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन में डर और अस्थिरता फैलाने की नियत से किया गया है.
स्टेट-स्पॉन्सर हैकिंग: रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के मौजूदा तनाव के बीच यूरोप में 'हाइब्रिड वारफेयर' (गैंगस्टर या स्टेट-समर्थित हैकर्स द्वारा किया जाने वाला युद्ध) काफी बढ़ गया है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रूस या ईरान से जुड़े हैकर समूह इस तरह के 'सॉफ़्ट टारगेट' को निशाना बनाकर यूरोपीय देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं.
भविष्य के लिए सबक़ और सुरक्षा उपाय
यूरोप के 9 देशों में हुए इस 'फ्रीजर्स अटैक' ने पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी बजा दी है. अब केवल पॉवर ग्रिड या बैंक ही क्रिटिकल इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं. सुपरमार्केट के कोल्ड स्टोर और वाटर सप्लाई जैसी दैनिक सुविधाएं भी उतनी ही संवेदनशील हैं.
कंपनियों को अपने तापमान नियंत्रण और इंडस्ट्रियल IoT डिवाइसेज को सार्वजनिक इंटरनेट से अलग रखना होगा और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलने होंगे.
खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल सिस्टम के साथ-साथ पारंपरिक या एनालॉग बैकअप अलार्म का होना अनिवार्य करना होगा.
यूरोप में सुपरमार्केट्स के फ्रिजों पर हुआ यह साइबर हमला यह साबित करता है कि साइबर युद्ध अब केवल कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा. जब हैकर्स डिजिटल कोड का इस्तेमाल करके असली दुनिया के भोजन को सड़ा सकते हैं, तो यह दिखाता है कि हमारी आधुनिक जीवनशैली और खाद्य सुरक्षा कितनी नाजुक हो चुकी है. दुनिया भर के देशों को अब समझ लेना होगा कि डिजिटल सुरक्षा केवल डेटा बचाने के लिए नहीं, बल्कि मानव जाति को भूखा मरने से बचाने के लिए भी उतनी ही जरूरी है.