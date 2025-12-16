स्टारलिंक, स्पेक्सएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क सोमवार को इतिहास के पहले व्यक्ति बने, जिनकी कुल संपत्ति 600 बिलियन डॉलर यानी 54.49 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई. फोर्ब्स के मुताबिक, 15 दिसंबर की दोपहर तक उनकी नेटवर्थ करीब 677 बिलियन डॉलर यानी 61.47 लाख करोड़ रुपए हो गई. पूरी दुनिया में अब तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ है.

स्पेसएक्स की वैल्यूएशन में बड़ा उछाल

एलन मस्क की दौलत में यह बड़ी बढ़ोतरी मुख्य रूप से उनकी प्राइवेट रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स की वैल्यूएशन में तेज उछाल से आई है. स्पेसएक्स की हालिया टेंडर ऑफर में कंपनी की कीमत 800 बिलियन डॉलर आंकी गई, जो अगस्त में 400 बिलियन डॉलर थी. मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42 फीसदी हिस्सा है, जिससे उनकी संपत्ति में 168 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई.

अब वह दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज से 400 बिलियन डॉलर यानी करीब 36.32 करोड़ रुपए से आगे हैं.

मस्क 500 बिलियन डॉलर वाले पहले व्यक्ति बने थे

अक्टूबर 2025 में मस्क 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे. अब 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि मस्क की संपत्ति में 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा उछाल आया है.

स्पेसएक्स अगले साल 2026 में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. इससे मस्क की संपत्ति और बढ़ सकती है.

मस्क की संपत्ति में टेस्ला का भी बड़ा योगदान

मस्क के पास टेस्ला में करीब 12 फीसदी हिस्सा है, जिसकी कीमत करीब 197 बिलियन डॉलर है. इस साल टेस्ला के शेयर 13 फीसदी बढ़े हैं, भले ही बिक्री में कुछ गिरावट आई हो. सोमवार को शेयर करीब 4 फीसदी चढ़े, क्योंकि मस्क ने बताया कि कंपनी रोबोटैक्सी का टेस्ट कर रही है, जिसमें आगे की सीट पर सेफ्टी मॉनिटर नहीं रखा जा रहा.

नवंबर में टेस्ला के शेयरधारकों ने मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का पे पैकेज मंजूर किया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट पे पैकेज है. इससे कंपनी को AI और रोबोटिक्स में बड़ा खिलाड़ी बनाने का समर्थन मिला.

मस्क की अन्य कंपनियों से भी बढ़ी कमाई

मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI 15 बिलियन डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की बातचीत कर रही है, जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन 230 बिलियन डॉलर हो सकती है. हालांकि, मस्क की टेस्ला, स्पेसएक्स और xAI की तरफ से अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है. कुल मिलाकर मस्क की संपत्ति में तेज बढ़ोतरी उनकी कंपनियों के हाई वैल्यूएशन से हो रही है.