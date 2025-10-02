हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएलन मस्क ने तोड़ डाले अमीरी के सारे रिकॉर्ड, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनें, जानें कैसे हुई शुरुआत

एलन मस्क ने तोड़ डाले अमीरी के सारे रिकॉर्ड, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनें, जानें कैसे हुई शुरुआत

एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए 500 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ हासिल की है. टेस्ला, स्पेसएक्स और xAI से दौलत कमाने के बाद 2033 तक पहले ट्रिलियनियर बनने की राह पर हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 02 Oct 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को मस्क पहली बार ऐसे व्यक्ति बने जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर (करीब 41.7 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई. यह उपलब्धि मस्क के लगातार निवेश, व्यवसायिक जोखिम और टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका का परिणाम है.

स्पेसएक्स और xAI से मजबूत स्थिति

मस्क की दौलत सिर्फ टेस्ला तक सीमित नहीं है. उनका अंतरिक्ष यान बनाने वाला प्रोजेक्ट स्पेसएक्स अगस्त 2025 में 400 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ मजबूती से खड़ा है. मस्क का इसमें 42% हिस्सा लगभग 168 बिलियन डॉलर का है. इसके अलावा, उन्होंने मार्च 2023 में अपनी AI कंपनी xAI को X (पूर्व में ट्विटर) के साथ मर्ज किया. इस संयुक्त कंपनी की वैल्यू 113 बिलियन डॉलर है, जिसमें मस्क का 53% हिस्सा लगभग 60 बिलियन डॉलर के बराबर है.

धनकुबेर बनने की शानदार यात्रा

मार्च 2020 में मस्क की कुल संपत्ति केवल 24.6 बिलियन डॉलर थी. इसके बाद टेस्ला और स्पेसएक्स के तेजी से बढ़ते शेयरों ने उन्हें अगस्त 2020 में 100 बिलियन डॉलर क्लब में पहुँचाया. जनवरी 2021 में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, फिर सितंबर 2021 में 200 बिलियन, नवंबर 2021 में 300 बिलियन और दिसंबर 2024 में 400 बिलियन डॉलर पार किए. अब 2025 में उन्होंने 500 बिलियन डॉलर का ऐतिहासिक स्तर हासिल कर लिया है.

भविष्य में पहले ट्रिलियनियर?

अगर मस्क इसी गति से आगे बढ़ते हैं, तो 2033 तक वे दुनिया के पहले ट्रिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन सकते हैं. मस्क ने खुद भी कहा है कि उनके लिए यह केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यह उन्हें टेस्ला और भविष्य की तकनीकों में प्रभाव बनाए रखने का अधिकार देता है.

पिछले पांच वर्षों में मस्क की सफलता की कहानी कई ऐतिहासिक मील के पत्थरों से भरी रही है. मार्च 2020 में उनकी कुल संपत्ति सिर्फ $24.6 बिलियन थी. टेस्ला के शेयरों में जबरदस्त उछाल ने अगस्त 2020 तक उन्हें केवल पांचवें व्यक्ति के रूप में $100 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुँचाया. जनवरी 2021 में मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, उनकी संपत्ति लगभग $190 बिलियन थी.

उसके बाद सितंबर 2021 में उन्होंने $200 बिलियन की नेटवर्थ हासिल कर तीसरे व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाया (जेफ बेज़ोस और लक्ज़री समूह LVMH के बर्नार्ड अरनॉल्ट के बाद). इसी क्रम में, मस्क ने नवंबर 2021 में $300 बिलियन और दिसंबर 2024 में $400 बिलियन की संपत्ति पार की. अब $500 बिलियन का आंकड़ा पार करना उनके इस शानदार सफर का मील का पत्थर है.

ये भी पढ़ें-

पाकिस्तान में छिड़ा गृहयुद्ध... PoK में सड़कों पर उतरे लोग, निहत्थे कश्मीरियों पर मुनीर की पुलिस ने बरसाईं गोलियां; अब तक 7 की मौत

Published at : 02 Oct 2025 08:19 AM (IST)
Tags :
Tesla Elon Musk SpaceX
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
महाराष्ट्र
'मराठी बोलने की क्या जरूरत है?' अबू आजमी की टिप्पणी पर भड़की राज ठाकरे की MNS, कहा- अपनी भाषा में देंगे जवाब
'मराठी बोलने की क्या जरूरत है?' अबू आजमी की टिप्पणी पर भड़की राज ठाकरे की MNS
नौकरी
Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब
राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब
ट्रेंडिंग
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget