एलन मस्क ने तोड़ डाले अमीरी के सारे रिकॉर्ड, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनें, जानें कैसे हुई शुरुआत
एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए 500 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ हासिल की है. टेस्ला, स्पेसएक्स और xAI से दौलत कमाने के बाद 2033 तक पहले ट्रिलियनियर बनने की राह पर हैं.
टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को मस्क पहली बार ऐसे व्यक्ति बने जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर (करीब 41.7 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई. यह उपलब्धि मस्क के लगातार निवेश, व्यवसायिक जोखिम और टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका का परिणाम है.
स्पेसएक्स और xAI से मजबूत स्थिति
मस्क की दौलत सिर्फ टेस्ला तक सीमित नहीं है. उनका अंतरिक्ष यान बनाने वाला प्रोजेक्ट स्पेसएक्स अगस्त 2025 में 400 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ मजबूती से खड़ा है. मस्क का इसमें 42% हिस्सा लगभग 168 बिलियन डॉलर का है. इसके अलावा, उन्होंने मार्च 2023 में अपनी AI कंपनी xAI को X (पूर्व में ट्विटर) के साथ मर्ज किया. इस संयुक्त कंपनी की वैल्यू 113 बिलियन डॉलर है, जिसमें मस्क का 53% हिस्सा लगभग 60 बिलियन डॉलर के बराबर है.
धनकुबेर बनने की शानदार यात्रा
मार्च 2020 में मस्क की कुल संपत्ति केवल 24.6 बिलियन डॉलर थी. इसके बाद टेस्ला और स्पेसएक्स के तेजी से बढ़ते शेयरों ने उन्हें अगस्त 2020 में 100 बिलियन डॉलर क्लब में पहुँचाया. जनवरी 2021 में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, फिर सितंबर 2021 में 200 बिलियन, नवंबर 2021 में 300 बिलियन और दिसंबर 2024 में 400 बिलियन डॉलर पार किए. अब 2025 में उन्होंने 500 बिलियन डॉलर का ऐतिहासिक स्तर हासिल कर लिया है.
भविष्य में पहले ट्रिलियनियर?
अगर मस्क इसी गति से आगे बढ़ते हैं, तो 2033 तक वे दुनिया के पहले ट्रिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन सकते हैं. मस्क ने खुद भी कहा है कि उनके लिए यह केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यह उन्हें टेस्ला और भविष्य की तकनीकों में प्रभाव बनाए रखने का अधिकार देता है.
पिछले पांच वर्षों में मस्क की सफलता की कहानी कई ऐतिहासिक मील के पत्थरों से भरी रही है. मार्च 2020 में उनकी कुल संपत्ति सिर्फ $24.6 बिलियन थी. टेस्ला के शेयरों में जबरदस्त उछाल ने अगस्त 2020 तक उन्हें केवल पांचवें व्यक्ति के रूप में $100 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुँचाया. जनवरी 2021 में मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, उनकी संपत्ति लगभग $190 बिलियन थी.
उसके बाद सितंबर 2021 में उन्होंने $200 बिलियन की नेटवर्थ हासिल कर तीसरे व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाया (जेफ बेज़ोस और लक्ज़री समूह LVMH के बर्नार्ड अरनॉल्ट के बाद). इसी क्रम में, मस्क ने नवंबर 2021 में $300 बिलियन और दिसंबर 2024 में $400 बिलियन की संपत्ति पार की. अब $500 बिलियन का आंकड़ा पार करना उनके इस शानदार सफर का मील का पत्थर है.
ये भी पढ़ें-
पाकिस्तान में छिड़ा गृहयुद्ध... PoK में सड़कों पर उतरे लोग, निहत्थे कश्मीरियों पर मुनीर की पुलिस ने बरसाईं गोलियां; अब तक 7 की मौत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL