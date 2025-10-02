टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को मस्क पहली बार ऐसे व्यक्ति बने जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर (करीब 41.7 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई. यह उपलब्धि मस्क के लगातार निवेश, व्यवसायिक जोखिम और टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका का परिणाम है.

स्पेसएक्स और xAI से मजबूत स्थिति

मस्क की दौलत सिर्फ टेस्ला तक सीमित नहीं है. उनका अंतरिक्ष यान बनाने वाला प्रोजेक्ट स्पेसएक्स अगस्त 2025 में 400 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ मजबूती से खड़ा है. मस्क का इसमें 42% हिस्सा लगभग 168 बिलियन डॉलर का है. इसके अलावा, उन्होंने मार्च 2023 में अपनी AI कंपनी xAI को X (पूर्व में ट्विटर) के साथ मर्ज किया. इस संयुक्त कंपनी की वैल्यू 113 बिलियन डॉलर है, जिसमें मस्क का 53% हिस्सा लगभग 60 बिलियन डॉलर के बराबर है.

धनकुबेर बनने की शानदार यात्रा

मार्च 2020 में मस्क की कुल संपत्ति केवल 24.6 बिलियन डॉलर थी. इसके बाद टेस्ला और स्पेसएक्स के तेजी से बढ़ते शेयरों ने उन्हें अगस्त 2020 में 100 बिलियन डॉलर क्लब में पहुँचाया. जनवरी 2021 में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, फिर सितंबर 2021 में 200 बिलियन, नवंबर 2021 में 300 बिलियन और दिसंबर 2024 में 400 बिलियन डॉलर पार किए. अब 2025 में उन्होंने 500 बिलियन डॉलर का ऐतिहासिक स्तर हासिल कर लिया है.

भविष्य में पहले ट्रिलियनियर?

अगर मस्क इसी गति से आगे बढ़ते हैं, तो 2033 तक वे दुनिया के पहले ट्रिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन सकते हैं. मस्क ने खुद भी कहा है कि उनके लिए यह केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यह उन्हें टेस्ला और भविष्य की तकनीकों में प्रभाव बनाए रखने का अधिकार देता है.

