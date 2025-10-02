हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान में छिड़ा गृहयुद्ध... PoK में सड़कों पर उतरे लोग, निहत्थे कश्मीरियों पर मुनीर की पुलिस ने बरसाईं गोलियां; अब तक 7 की मौत

पाकिस्तान में छिड़ा गृहयुद्ध... PoK में सड़कों पर उतरे लोग, निहत्थे कश्मीरियों पर मुनीर की पुलिस ने बरसाईं गोलियां; अब तक 7 की मौत

पाकिस्तान के POK में तीसरे दिन भी पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई. वहीं मुजफ्फराबाद में शाम 4 बजे लोगों के साथ झड़प के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने अंधाधुंध AK-47 राइफल से गोलीबारी शुरू कर दी.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 02 Oct 2025 01:55 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में लोग सड़कों पर उतरकर शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. जनता लगातार तीसरे दिन भी सड़कों पर उतरकर आगजनी, चक्काजाम करके सोई हुई शहबाज सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार प्रदर्शन कुचलने की कोशिश में जुटी हुई है. बुधवार (1 अक्टूबर, 2025) को सुरक्षाबलों और कश्मीरियों के बीच जमकर हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

ये बीते तीन दिन में पाकिस्तानी पुलिस की ओर से किया गया दूसरा नरसंहार है. इससे पहले प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी पुलिस और सरकार की समर्थक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने लोगों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी.

पाकिस्तान के अन्य इलाकों में भी भड़की हिंसा की आग

PoK में पाकिस्तानी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच बुधवार को हुई ये तीसरी बड़ी झड़प है. यहां अब हिंसा की आग अन्य इलाकों में भी पहुंचने लगी है. अब तक PoK के कश्मीरी और पाकिस्तानी पुलिस मुजफ्फराबाद में आमने-सामने थे. अब धीरकोट के अलावा PoK के मीरपुर जिले के ददयाल इलाके में भी झड़प हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

पीओके में किस तरह AK-47 से पाकिस्तानी पुलिस कश्मीरियों का नरसंहार कर रही है, उसकी एक खौफनाक तस्वीर एबीपी न्यूज के हाथ लगी है. मुजफ्फराबाद में बुधवार (01 अक्टूबर, 2025) को शाम 4 बजे लोगों के साथ झड़प के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने अंधाधुंध AK-47 राइफल से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ मुजफ्फराबाद में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

नरसंहार से मुजफ्फराबाद में मातम

पुलिस की फायरिंग के बाद पूरे मुजफ्फराबाद में हर तरफ मातम पसरा हुआ है और लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं. धीरकोट में हुए नरसंहार के विरोध में PoK की जनता ने जम कर आगजनी की और पुलिस की गाड़ियों समेत, बुलडोजर को आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं लोग पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं. बुधवार को PoK में जबरदस्त गृहयुद्ध देखने को मिला, जिसमें मुजफ्फराबाद के अलावा धीरकोट और ददयाल में कुल 4 लोगों की मौत पाकिस्तानी पुलिस की गोली लगने से हुई है.

अपनी ही जनता को मार रही पाकिस्तान आर्मी

ये वही पाकिस्तान के सुरक्षाबल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PoK में बने आतंकी अड्डों में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर उन्हें सलामी दे रहे थे, लेकिन आज AK-47 से अपने ही देश की जनता को हक मांगने पर गोली मार रहे हैं.

मुजफ्फराबाद और अन्य इलाको में पुलिस की कार्रवाई के बाद अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार उमर नजीर ने बयान जारी करके कहा कि एक तरफ पाकिस्तानी सरकार बातचीत की बात कह रही है और दूसरी तरफ आतंक कर रही है. ऐसे में अब बातचीत पाकिस्तानी सरकार से उनके आतंकवाद को मद्देनजर रखकर लिए जाएंगे.

PoK नरसंहार के बाद इमरजेंसी की तैयारी

PoK में नरसंहार के बाद आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान और PoK की सरकार अगले 12 से 24 घंटे में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इमरजेंसी तक लगा सकती है. साथ ही PoK की चौधरी अनवर उल हक की कठपुतली सरकार इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं से इमरजेंसी लगाने के लिए परामर्श ले रही है. पिछले 36 घंटे से पूरे PoK में मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा पूरी तरह से बंद है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 02 Oct 2025 01:55 AM (IST)
Source: IOCL

